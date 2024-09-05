01:48 (мск), источник: © РИА Новости

Во Владивостоке на ВЭФ-2024 испортилась погода

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Погода испортилась во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум, идёт дождь, небо затянуто тучами, передает корреспондент РИА Новости.

Сейчас в Олбани: +26° 3 м/с 39% 765 мм рт. ст. +16°
Во Владивостоке на ВЭФ-2024 испортилась погода | Источник: © РИА Новости

С начала форума во Владивостоке была солнечная сухая погода, в среду отмечалась переменная облачность. В четверг ночью в городе начались осадки. Утром пасмурно, небо затянуто тучами, идет небольшой дождь, при этом тепло. Поднялся ветер.

Дороги мокрые, но значительных пробок пока не отмечается.

На территории кампуса ДВФУ волонтёры выдают зонты и дождевики при предъявлении бейджа.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе, в первой половине дня дождь будет временами сильным. К концу дня усилится ветер. Температура воздуха днём ожидается от 21 до 23 градусов.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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