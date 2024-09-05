Как правильно собрать семена в домашних условиях

Семена каких групп растений необходимо собирать
Собранный на своем участке посадочный материал позволит вырастить следующие культуры:
- цветы;
- листовые культуры;
- стручковые и плодовые овощи;
- корнеплоды;
- многолетний лук.
Кроме этого, вы не только сэкономите средства на дорогостоящих покупных семенах, но и почувствуете себя селекционером. При сборе собственных семенных экземпляров могут быть сохранены редкие старинные сорта растений так называемой народной селекции.
|Цветы
|Аквилегия (водосбор), дельфиниум, петуния, виола (анютины глазки), маргаритка, цинния, бархатцы (тагетес), однолетние астры, космея, эшшольция (калифорнийский мак), душистый горошек, пеларгония, мальва, антирринум (львиный зев)
|Плодовые овощи
|К ним относятся пасленовые (томат, перец, баклажан) и бахчевые (арбуз, дыня, тыква, кабачок, патиссон, огурец)
|Листовые культуры
|Различные виды салатов (салат латук, кресс-салат, рукола, салат айсберг) и капусты (белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская), зелень и пряные травы (укроп, петрушка, сельдерей, любисток, эстрагон, кинза, базилик, шпинат, щавель, мангольд)
|Корнеплоды
|Морковь, свекла, корневой сельдерей, корневая петрушка, пастернак, дайкон, редис, репа, редька, брюква
|Луковичные овощи
|Чеснок, шнитт-лук, лук-батун, декоративные виды лука
|Стручковые овощи
|Горох, фасоль
Советы по сбору семян различных растений
«Посевной материал нужно собирать в период полной биологической зрелости. Например, огурец должен быть не зеленым (как мы его привыкли собирать в технической спелости), а полностью созревшим — желто-коричневым. А как выглядят отцветшие цветы, наверное каждый знает. Ориентир — всегда смотреть на окраску семян и чувствовать консистенцию. Семена не должны быть зелеными, а их содержимое не должно быть мягким (как в молочной спелости). У цветов собирайте семена в сухую погоду, чтобы потом не пришлось их досушивать. При выделении семян овощей из сочных плодов, их нужно промыть от остатков мякоти и просушить на ткани или бумаге. Посевной материал перед хранением желательно очистить от примесей, особенно от кусочков листьев, которые могут быть источником инфекции», — отмечает эксперт Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала».
Для увеличения продолжительности цветения увядшие головки желательно удалять. Если вы хотите собрать посевной материал с полюбившихся растений, то следует оставить на семена первые цветки на самых красивых экземплярах. Необходимо учесть возможность переопыления, но среди полученных саженцев могут быть очень эффектные растения.
Чаще всего из своих семян цветоводы выращивают:
- календулу (ноготки);
- тагетес (бархатцы);
- петунию;
- виолу (анютины глазки);
- маргаритки;
- циннию;
- душистый табак;
- душистый горошек;
- мальву (штокрозу);
- космею;
- аквилегию (водосбор);
- дельфиниум (живокость);
- наперстянку;
- эшшольцию (калифорнийский мак);
- однолетние георгины;
- настурцию.
Семена календулы собирают, когда те поменяют цвет с зеленого на коричнево-серый. Осенью растения, на которых семена еще зеленые, можно выдернуть с корнем и подвесить в сарае, где они досохнут.
«Семеноводство календулы лекарственной я изучал в рамках своей диссертационной работы. На одном соцветии календулы формируются сразу три фракции семян: серповидные, ладьевидные, крючковидные. Сильноизогнутые (крючковидные) семена образуются в средней части соцветия. Чем более махровое соцветие, тем больше в нем рядов крючковидных семян. Ряд исследователей (Мелконова Е. Ф., Апашева Л. М., 1994; Полуденный Л. В. и др., 1979) считают, что махровость соцветий наследуется как рецессивный признак. А так как на махровых соцветиях формируются преимущественно крючковидные семена, то именно из этих экземпляров должен наблюдаться наибольший выход растений с махровыми соцветиями. Мы провели полевые опыты, которые это подтвердили (Костылев Д. А., Исмагилов Р. Р., Тимофеева О. В., 2011). Вместе с тем, по нашим наблюдениям, махровость соцветий календулы — непостоянный признак. Махровость значительно усиливается при дождливой погоде, в то время как при сухой погоде махровых соцветий формируется существенно меньше», — рассказывает эксперт Даниил Костылев.
Семенные коробочки бархатцев готовы к сбору, когда лепестки высохнут и начнут отпадать, а оболочка станет сероватой (сами семена станут черными).
У петунии коробочки с семенными экземплярами небольшие, легко подсыхают на растениях. Учтите, что их необходимо собрать до растрескивания. Семена у петунии очень мелкие, пылевидные, и обращаться с ними нужно бережно. Аналогично поступают с семенами душистого табака.
Посевной материал настурции готов к сбору, когда на нем появятся характерные ребристые линии и семена приобретут желтовато-коричневый оттенок.
Анютины глазки образуют семенные коробочки, которые с легкостью растрескиваются на три части. Их следует собирать очень аккуратно до растрескивания, а при досушивании прикрывать марлей.
Легко растрескиваются и стручки эшшольции. Их аккуратно снимают с растения при изменении цвета семян с зеленого на желтовато-коричневый.
Стручки душистого горошка снимают с растения, когда они пожелтеют и высохнут. Досушивают в хорошо проветриваемом сухом помещении. Затем очищают семена и высушивают их.
Семенные коробочки дельфиниума и аквилегии снимают высохшими (коричневыми). Имейте в виду, что они легко растрескиваются.
Семена наперстянки и мальвы снимают, когда те высохнут и станут желтовато-коричневыми. Их очищают от семенных оболочек и досушивают в помещении.
Сбор семян плодовых овощей
На семена отбирают томаты среднего размера, типичного для сорта, с центральной грозди. Так как помидоры считаются самоопыляемыми, то и сортовые признаки сохраняются. Плод снимают чуть недозрелым, так как семена зреют немного быстрее плодов. В перезрелом помидоре посевной материал может начать прорастать. Плод разрезают пополам, содержимое семенных камер выкладывают или выскребают чайной ложкой в чашку. Затем ее оставляют для ферментации (брожения) в теплом месте на несколько дней. Воду добавлять не следует. На поверхности может появиться белая пленка — это не страшно. Дождитесь, когда жидкость станет прозрачной, а семена осядут на дно. Процедите содержимое, промойте семена чистой водой через ситечко, сушите на блюдце до полного высыхания, аккуратно переворачивая посевной материал.
Сладкий и горький перцы часто переопыляются, для сохранения сортовых признаков растения лучше выращивать на подоконнике либо под нетканым материалом и только один вид и сорт. У сладкого перца на семена выбирают красивый, типичный для сорта плод, разрезают его и сушат посевной материал в сухом месте до полного высыхания. Иногда рекомендуют оставлять семена до высыхания на плодоножке. Стручки горького перца сушат, а потом достают зернышки и досушивают их в сухом месте.
Бахчевые культуры (огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы) переопыляются не только между сортами, но и между разными видами. Семена оставляют только при выращивании одного сорта, а также при применении ручного опыления и надевании на завязь марлевого мешочка.
Огурцы на семена снимают желтыми, разрезают пополам, зернышки выскребают ложкой в чашку и ферментируют, как при получении семян томата. Кабачки на семена снимают осенью, когда их кожура твердая. Плод разрезают, семена вычищают ложкой и промывают, затем высушивают в теплом сухом месте. При длительном хранении семена могут начать прорастать внутри кабачка. Тыквы выбирают достигшие полной зрелости, типичные для сорта. Важно собрать семена до наступления зимы, иначе они могут прорасти внутри плода.
«Семена бахчевых культур крупные, содержат много запасных питательных веществ и могут сохранять всхожесть очень долго — до 6—8 лет. Но я не нашел научного подтверждения мнению, что их всхожесть повышается с годами при хранении», — рассказывает эксперт Даниил Костылев.
Сбор семян листовых овощей
На своем участке можно получить семена салата (выращивайте один сорт, чтобы не допустить переопыления), кресс-салата, шпината, ревеня, щавеля. Дайте нескольким растениям зацвести, а после завязывания и созревания соцветий аккуратно соберите семена.
Петрушка и сельдерей зацветают на второй год, несколько растений можно оставить под зиму для получения семян. Когда зернышки на зонтиках станут желто-коричневыми, их срезают и досушивают в помещении. Также поступают с зонтиками укропа, кервеля, тмина.
Листовая свекла (мангольд) и капуста (все виды) зацветают только на второй год. Мангольд можно оставить под зиму, а капусту придется сохранить до весны в погребе или теплице. Весной маточник высаживают в грунт, появившийся цветонос подвязывают. Когда стручки пожелтеют, их срезают и досушивают в сухом проветриваемом помещении. Затем очищают и убирают на хранение.
Технология получения семян моркови, свеклы, дайкона заключается в том, что их получают при высадке сохраненных корнеплодов весной в открытый грунт. Такой маточник зацветает, и с него собирают семена.
Необходимо учесть возможность переопыления насекомыми, поэтому за один летний сезон лучше выращивать один сорт каждого вида. Иногда морковь, свекла или дайкон стрелкуются и зацветают в первый год. С таких растений семена не собирают, так как они будут плохого качества.
Редис и редька легко переопыляются даже сорными растениями семейства крестоцветных. Для получения семян выращивают один сорт и тщательно удаляют сорняки вокруг. Особенно легко стрелкуется редис при длинном световом дне.
Сбор семян луковичных овощей
Посевной материал многолетних сортов лука собирают, когда он пожелтеет и засохнет. Досушивают семена в сухом помещении.
Репчатый лук переопыляется насекомыми, поэтому собирать с него семена нецелесообразно.
Сбор семян стручковых овощей
Фасоль и горох собирают, когда стручки пожелтели и высохли. Бобы раскладывают в хорошо проветриваемом сухом помещении, затем семена очищают и сушат еще 10—14 дней.
Поврежденные насекомыми семенные экземпляры нельзя использовать для посева и питания.
Какие семена собирать нельзя
Не рекомендуем собирать посевной материал с гибридов, так как в следующем поколении произойдет расщепление и хозяйственно полезные признаки не сохраняются.
«Для ответа на этот вопрос нужно определиться с целью сбора семян. Если вы хотите, чтобы все или почти все положительные свойства растения (вкус, цвет, размер, устойчивость и т. д.), с которого вы собираете семена, сохранялись в его потомстве, то круг таких растений весьма ограничен. В основном это строгие самоопылители (фасоль, горох, соя). Большой шанс, что свойства сохранятся, есть при сборе семян пасленовых овощей (томаты, перцы, баклажаны, физалис). У остальных овощей и у цветов будет лотерея. Скорее всего, вы получите растения с новыми признаками — »рекомбинацию«свойств родителя и опыливших его других сортов.
Тут нужно понимать, что даже если у вас в огороде всего один сорт, например, кабачков, то он может опылиться другим сортом, который выращивают ваши соседи, причем даже не ближайшие. Ведь насекомые-опылители могут пролетать километры. Другое дело, если вы хотите получить из посевного материала просто хорошие овощи или цветы, не обязательно совпадающие по свойствам с родительскими растениями. В этом случае круг нежелательного сбора семян сужается. Не собирайте семена с гибридов (у них на упаковке перед названием написано F1). Гибриды раскрывают свои прекрасные свойства только в первом поколении. А во втором поколении (если вы соберете с них семена) они, как правило, теряют свои лучшие черты. Но если вы собираете посевной материал не с гибридов, а с сортов, то шансы на получение хороших растений высоки. Хотя это и будет опять лотерея, но что-то похожее на исходный сорт вы, скорее всего, вырастите», — отмечает эксперт Даниил Костылев.
Как правильно хранить семена
«Посевной материал желательно положить на хранение в тканевые или бумажные мешочки, чтобы был воздухообмен. Обязательно нужно сразу подписать мешочек или бумажный пакетик (название растения и год). Даже если вы сейчас точно помните, что собрали, то через месяц, неделю или даже несколько часов вы можете это забыть, особенно если собираете несколько позиций. Храним семена в сухом и по возможности прохладном месте, без доступа мышей и других вредителей», — рассказывает эксперт.
«У посевного материала различных растений свои сроки хранения. Например, семена валерианы лекарственной быстро теряют всхожесть, через год она составляет 50%, а через два семенной материал становится невсхожим. А семена календулы и через три года будут вполне прорастающими. У столовой свеклы хорошая всхожесть семян сохраняется три или четыре года, а максимально возможный срок, когда они еще могут прорастать (хотя бы несколько процентов), доходит до 16 лет. Поэтому тут все индивидуально. Но если вы понимаете, что, согласно справочным данным, ваши семена уже, скорее всего, маловсхожие, то лучше их действительно выбросить, чтобы не тратить впустую силы и время», — советует эксперт Даниил Костылев.
Полный чек-лист садоводу по сбору семян
Посевной материал собирают в сухую погоду, досушивают в помещении и очищают от семенных коробочек. Сухие экземпляры сортируют и хранят в сухом темном месте. Удобно использовать коробку из-под обуви, в которую можно положить пакетик силикагеля.
В таблице предоставлена информация о сборе и хранении семенного материала.
|Группа растений
|Какие растения
|Как собирать
|Как хранить
|Цветы
|Аквилегия (водосбор), дельфиниум, петуния, виола (анютины глазки), маргаритка, цинния, бархатцы (тагетес), однолетние астры, космея, эшшольция (калифорнийский мак), душистый горошек, пеларгония, мальва, львиный зев
|Собирать семена после завершения цветения, когда соцветия начинают засыхать
|Хранить в сухом и прохладном месте в бумажных конвертах или мешочках
|Плодовые овощи
|К ним относятся пасленовые (томат, перец, баклажан) и бахчевые (арбуз, дыня, тыква, кабачок, патиссон, огурец)
|Семена вынимают из зрелого плода. При необходимости подвергают сбраживанию. Затем промывают водой и высушивают
|Хранить в сухом и прохладном месте в бумажных конвертах или мешочках
|Листовые овощи
|Различные виды салатов (латук, рукола, айсберг) и капусты (белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская), зелень и пряные травы (укроп, петрушка, сельдерей, любисток, эстрагон, кинза, базилик, шпинат, щавель, мангольд)
|Советуем собирать посевной материал после завершения цветения, когда семена начинают засыхать
|Хранить в сухом и прохладном месте в бумажных конвертах или мешочках
|Корнеплоды
|Морковь, свекла, корневой сельдерей и корневая петрушка, пастернак, дайкон, редис, репа, редька, брюква
|Собирать семена после завершения цветения, когда они начинают засыхать
|Хранить в сухом и прохладном месте в бумажных конвертах или мешочках
|Стручковые овощи
|Горох, фасоль
|Высохшие коричневые или пожелтевшие бобы очищают от кожуры, семенные экземпляры раскладывают тонким слоем и сушат в теплом сухом месте 10—14 дней
|Хранить в сухом и прохладном месте в бумажных конвертах или мешочках
Автор: Анастасия Калинина
Эксперт: Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала»