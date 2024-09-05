Климатические изменения могут вызвать мегацунами высотой более 150 м
Причина возможной катастрофы кроется в повышении уровня Мирового океана.
Причина возможной катастрофы кроется в повышении уровня Мирового океана.
Изменение климата и таяния полярных льдов могут привести к мегацунами. Высота этой волны может быть сравнима с 20-этажным домом, пишет портал New Atlas.
Мегацунами — это необычайно крупные волны, которые возникают в результате резкого и масштабного перемещения огромных объемов воды, что чаще всего происходит при обрушении больших кусков льда, горных пород или земли в океан. Такие волны могут достигать высоты более 150 м и передвигаться с огромной скоростью, приводя к катастрофическим последствиям для прибрежных городов и поселений. В отличие от обычных волн, которые формируются на поверхности воды под воздействием ветра, цунами затрагивают всю толщу воды, что делает их крайне опасными.
Только за последнее десятилетие уровень Мирового океана поднялся на 3,8 см. Волны мегацунами могут поднимать уровень океана на 330 футов (более 100 м) за считаные минуты.
Например, в августе ученые из Потсдамского университета назвали причину гигантского цунами, обрушившегося на восточное побережье Гренландии в 2023 году. Тогда волна высотой 200 м вошла в необитаемый фьорд Диксон, уничтожив заброшенные постройки. Исследователи считают, что этот случай обусловлен продолжающимся таянием ледников и вечной мерзлоты Гренландии. Процесс увеличивает вероятность новых оползней и последующих мегацунами.
Среди наиболее опасных природных явлений прошлого ученые выделяют серию оползней Стурегга, которые случились 8,2 тыс. лет назад. Он вызвал цунами высотой до 20 м, которое уничтожило значительные части прибрежных районов современной Британии. Ученые полагают, что аналогичные события могут повториться в будущем, особенно в условиях ускоренного таяния ледников и повышения уровня океана.
Современные технологии играют важную роль в предотвращении катастроф, связанных с цунами. Системы раннего предупреждения уже спасли множество жизней, а разработки в области искусственного интеллекта помогают прогнозировать пути разрушительных волн и оценивать возможные риски. Однако исследователи подчеркивают, что полное предотвращение таких катастроф невозможно, поэтому единственным способом избежать их последствий может быть переселение людей на возвышенности, как можно дальше от побережий.
Ранее сообщалось, что команда ученых NASA разрабатывает автономных подводных роботов, способных проникать под гигантские шельфовые ледники Антарктиды. Они должны помочь исследователям лучше понять скорость таяния льда. Ученые подчеркивают, что понимание процессов, происходящих в Антарктиде, имеет глобальное значение, так как изменения в этом регионе могут существенно повлиять на уровень Мирового океана.
Недавние исследования показали, что арктические льды тают намного быстрее, чем ожидалось. Например, уже через 200 лет тающий ледяной щит Гренландии повысит уровень Мирового океана на 48−160 см. А к концу XXI века могут быть затоплены не только ближайшие к арктическому побережью объекты инфраструктуры (порты, аэропорты, дороги), но и целые города. По подсчетам ученых, это представляет угрозу для 400 млн людей.
При этом около 70% населения Земли проживают в пределах 160 км от побережья. Если весь лед на полюсах и горных вершинах растает, под водой окажется значительная часть Европы, включая Санкт-Петербург.