15:06 (мск), источник: Аргументы и факты

Посейте эти сидераты сразу после уборки томатов. Почва будет как новая

И не надо использовать дорогие удобрения.

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Осенью дачники убирают с огородов томаты. Как правило, растения болеют в течение сезона, поэтому почву после сбора урожая надо обязательно удобрить и продезинфицировать.

Агроном Ирина Радишевская советует на этих грядках сеять горчицу. Эти сидераты растут быстро и максимально обеззараживают грунт. Но надо знать несколько нюансов, чтобы все точно получилось.

Многие уверены, что достаточно посадить в пустую почву сидераты, и земля улучшит свою структуру. Это не совсем так. После уборки помидоров землю разровняйте, но не убирайте верхний слой. Лучше всего пользоваться плоскорезом.

Далее сделайте неглубокие бороздки, дно утрамбуйте и щедро высыпайте в них семена горчицы.

Теперь надо сидератам дать питание. Семена по бороздкам присыпьте биогумусом. Удобрения надо немного — так, чтобы сверху покрывало горчицу. Вторым слоем кладем компост. Почва в итоге получит большую порцию полезных веществ.

Потом обильно землю поливаем и ждем, когда наши растения взойдут.

За 2−3 недели сидераты вырастают, и теперь самое главное — как правильно их заделать в грунт. Наш эксперт снова советует взять плоскорез и подрубать им зелень, замешивая в почву. Надо сделать так, чтобы часть растений осталась на поверхности, а часть попала в почву. Вы увидите, что земля уже стала воздушной, в ней много червей. И это сидераты еще не начали работать.

Ну и для того, чтобы ускорить процесс, грунт надо тщательно полить водой. Оставляйте грядку в таком положении до весны, только немного присыпьте еще компостом или просто замульчируйте скошенной травой. В новом сезоне грунт станет как новый.

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