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Народные приметы на 7 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

7 сентября в народном календаре называют Тит Листопадник. Православные верующие в этот день вспоминают первого епископа Критского Тита, ученика апостола Павла.

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Рассказываем, что можно и нельзя делать 7 сентября 2024 года и какие приметы связаны с этим днем.

Приметы погоды 7 сентября

Этот день называется листопадником не случайно. По нему определяли, какой будет зима. Если на Тит Листопадник большая часть листьев уже опала с деревьев, значит, зима придет рано и будет суровой, а если листопад только начался — до зимы еще долго, а сама она будет теплой и мягкой. Вот какие еще приметы есть на этот день:

  • в лесу мало грибов — зима будет холодной и долгой;
  • стволы деревьев издают щелкающие звуки — будет сухо;
  • вороны хрипло и отрывисто каркают — к дождю;
  • перелетные птицы садятся на крыши домов — дожди будут идти всю осень;
  • если листья падают «лицом» вниз, зима будет теплой, а если вверх — холодной.

Что можно делать 7 сентября

Другие названия этого дня — Гриборост или Тит Грибник: традиционно его посвящали походу за грибами. Считалось, что грибы которые удалось собрать в этот день, еще можно солить, а уже со следующего дня их можно только сушить, жарить или варить. Вот чем еще занимались 7 сентября:

  • готовили блюда из грибов и собирались с друзьями на вечернее застолье;
  • совершали крупные покупки и поездки;
  • умывались водой, в которой всю ночь пролежало серебро — верили, что это полезно;
  • собирали рябину;
  • вечером ходили в баню — считалось, что в этот день она полезней.

Что запрещено делать 7 сентября

Грибы — главный дар этого дня, поэтому относиться к ним нужно уважительно. Запрещалось давить или сшибать ногой и палкой любые грибы, даже несъедобные. Считалось, что тех, кто беспечно относится к дарам леса, может наказать Леший. Вот чего еще не стоит делать в этот день:

  • готовить хлеб и любую выпечку;
  • делать в доме ремонт — потом придется все переделывать;
  • трогать мухоморы — они внесут разлад в семью;
  • охотиться на птиц: если они не улетят в теплые края, то и весна больше не наступит;
  • пересчитывать деньги — к лишним тратам;
  • ловить мышей и крыс — принесет беду.

Георгий Мазуркевич

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