Народные приметы на 7 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день
7 сентября в народном календаре называют Тит Листопадник. Православные верующие в этот день вспоминают первого епископа Критского Тита, ученика апостола Павла.
7 сентября в народном календаре называют Тит Листопадник. Православные верующие в этот день вспоминают первого епископа Критского Тита, ученика апостола Павла.
Рассказываем, что можно и нельзя делать 7 сентября 2024 года и какие приметы связаны с этим днем.
Этот день называется листопадником не случайно. По нему определяли, какой будет зима. Если на Тит Листопадник большая часть листьев уже опала с деревьев, значит, зима придет рано и будет суровой, а если листопад только начался — до зимы еще долго, а сама она будет теплой и мягкой. Вот какие еще приметы есть на этот день:
Другие названия этого дня — Гриборост или Тит Грибник: традиционно его посвящали походу за грибами. Считалось, что грибы которые удалось собрать в этот день, еще можно солить, а уже со следующего дня их можно только сушить, жарить или варить. Вот чем еще занимались 7 сентября:
Грибы — главный дар этого дня, поэтому относиться к ним нужно уважительно. Запрещалось давить или сшибать ногой и палкой любые грибы, даже несъедобные. Считалось, что тех, кто беспечно относится к дарам леса, может наказать Леший. Вот чего еще не стоит делать в этот день:
Георгий Мазуркевич