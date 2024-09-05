Можно ли сажать чеснок осенью головками, а не зубчиками?
Эксперт рассказал, для чего чесночную луковицу оставляют в земле на будущий год.
Эксперт рассказал, для чего чесночную луковицу оставляют в земле на будущий год.
Чеснок сажают и весной, и осенью, но у озимых сортов пряного овоща преимуществ больше. При посадке в зиму растение образует мощную корневую систему, а весной быстрее начинает расти и дает больше урожая. Можно ли сажать чеснок осенью головками, а не зубчиками — в материале aif.ru.
На этот вопрос aif.ru ответил кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, директор Ставропольского ботанического сада Владимир Кожевников:
— Для посадки осенью подходят озимые сорта чеснока. Яровые, как правило, предназначены для весенней посадки в северных областях нашей страны: если высаживать чеснок в этих регионах в зиму, то он может и вымерзнуть. Что касается посадки целыми луковицами или зубчиками, то возможны оба способа. Один из них, когда растение дает стрелку, на ней образуются бульбочки, то есть мини-луковки, появляющиеся в соцветиях чеснока вместо семян. Если этот маленький зубчик посеять осенью, то в следующем году растение даст круглую маленькую луковичку, не разделенную на зубчики. Ее не выкапывают и еще через год вырастут луковицы, разделенные на зубчики.
Как отметил Владимир Кожевников, такой способ выращивания чеснока часто применяют на производстве и для обновления семенного материала. Чеснок нужно омолаживать каждые четыре-пять лет, так как со временем любой сорт вырождается, головки мельчают, созревает плохой урожай. При посадке бульбочек урожайность увеличивается, а луковицы снова становятся крупными.
В частных хозяйствах, как правило, не оставляют чесночные луковицы на одной и той же грядке, так как обычно проводится севооборот, когда каждый год меняются культуры, выращиваемые в одном и том же месте. Там, где рос лук или чеснок, на следующий год будут выращиваться помидоры, огурцы или другие овощи. А луковицы высадят на другую грядку, которую овощ обеззаразит, пояснил эксперт.
Лучший способ посева озимого чеснока — с помощью деления на зубчики, считает Владимир Кожевников. Можно использовать все — и крупные, и мелкие, которые бывают внутри луковицы у некоторых сортов. Мелкие зубчики можно высаживать гуще. Если крупные распределяют в земле на расстоянии 10−15 сантиметров друг от друга, то в ряду между мелкими зубчиками достаточно оставить до 10 сантиметров.