Спасите яблоки, груши и сливы. Чем обработать деревья от плодовой гнили
От такой заразы есть скорая помощь.
От такой заразы есть скорая помощь.
Чаще всего яблоки, груши и другие плоды на деревьях осенью гниют из-за монилиоза. Простыми словами, это такая плодовая гниль, которая возникает из-за грибка. Весной, во время опыления цветков, зараза попадает на растения, из-за этого начинают сохнуть ветви, а летом и осенью страдают сами фрукты.
Садовод Светлана Городецкая уверена, что совсем избавиться от нее сложно, но методы есть. Важно понимать, что плодовая гниль идет рука об руку с паршой. Поэтому в первую очередь надо вылечить деревья от заболевания. Здесь помогут как биопрепараты, так и фунгициды. Средств в магазине продается много, используйте согласно инструкции.
Далее надо использовать средства от насекомых. Например, плодожорка — это вечная проблема яблонь, груш и слив, поэтому ее тоже надо убирать биопрепаратами. Но такие средства надо использовать один раз в неделю, не реже, иначе толку не будет.
Важно также понимать, что плодовая гниль обожает загущенную, непроветриваемую крону деревьев и слабую тонкую шкурку плодов. Поэтому удалять надо не только волчки, которые тянут на себя лишнее питание, но и ветки, заслоняющие плоды.
И не забудьте произвести подкормки по листу препаратами, в которых содержится кальций. Лучше всего обрабатывать вечером, в отсутствие ветра. Буквально за одну ночь средство впитается в листья, и плоды станут более устойчивыми к заболеваниям.
Светлана Городецкая также напомнила, что из-под деревьев надо вовремя удалять опавшие яблоки. Делайте это каждый день. Ведь одна личинка плодожорки может погубить сразу несколько яблок.