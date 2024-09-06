01:46 (мск), источник: Аргументы и факты

Спасите яблоки, груши и сливы. Чем обработать деревья от плодовой гнили

От такой заразы есть скорая помощь.

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Источник: РИА "Новости"

Чаще всего яблоки, груши и другие плоды на деревьях осенью гниют из-за монилиоза. Простыми словами, это такая плодовая гниль, которая возникает из-за грибка. Весной, во время опыления цветков, зараза попадает на растения, из-за этого начинают сохнуть ветви, а летом и осенью страдают сами фрукты.

Садовод Светлана Городецкая уверена, что совсем избавиться от нее сложно, но методы есть. Важно понимать, что плодовая гниль идет рука об руку с паршой. Поэтому в первую очередь надо вылечить деревья от заболевания. Здесь помогут как биопрепараты, так и фунгициды. Средств в магазине продается много, используйте согласно инструкции.

Обрабатывать деревья надо в сухую, безветренную погоду. Идеально выбрать пасмурный день, чтобы солнечные лучи не обожгли листья.

Далее надо использовать средства от насекомых. Например, плодожорка — это вечная проблема яблонь, груш и слив, поэтому ее тоже надо убирать биопрепаратами. Но такие средства надо использовать один раз в неделю, не реже, иначе толку не будет.

Важно также понимать, что плодовая гниль обожает загущенную, непроветриваемую крону деревьев и слабую тонкую шкурку плодов. Поэтому удалять надо не только волчки, которые тянут на себя лишнее питание, но и ветки, заслоняющие плоды.

И не забудьте произвести подкормки по листу препаратами, в которых содержится кальций. Лучше всего обрабатывать вечером, в отсутствие ветра. Буквально за одну ночь средство впитается в листья, и плоды станут более устойчивыми к заболеваниям.

Препараты с кальцием применяйте несколько раз за сезон. Начинайте с периода завязывания плодов и до самого созревания. Примерно каждые две недели.

Светлана Городецкая также напомнила, что из-под деревьев надо вовремя удалять опавшие яблоки. Делайте это каждый день. Ведь одна личинка плодожорки может погубить сразу несколько яблок.

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