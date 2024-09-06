«Чрезвычайная ситуация»: нефтяное пятно приближается к испанским пляжам
К туристическим пляжам Канарских островов, из-за аварии в порту Лас-Пальмас, движется огромное нефтяное пятно длиной 2,5 км и шириной 400 м.
К туристическим пляжам Канарских островов, из-за аварии в порту Лас-Пальмас, движется огромное нефтяное пятно длиной 2,5 км и шириной 400 м.
На Канарских островах в Испании объявлено чрезвычайное положение из-за огромного нефтяного пятна, стремительно приближающегося к популярным туристическим пляжам.
Сообщается, что нефтяное пятно первоначально достигло Тельде (город на Гран-Канарии, Испания), после чего начало продвигаться к юго-восточному побережью. Известно, что два пляжа Сан-Борондон и Палос на Гран-Канарии (Канарские острова, Испания) уже закрыты. В настоящее время существуют опасения, что за ними последуют и другие. Издание Cabildo сообщает, что мазутное пятно также достигло пляжа Бокабарранко в Гран-Канарии.
Нефтяное пятно, достигающее в длине 2,5 км и в ширине 400 м, появилось после разлива трех тонн мазута в порту Лас-Пальмас (Гран-Канария, Испания). На данный момент оно движется со скоростью около 800 м/час. Местные власти вместе с морскими спасателями пытаются «рассеять» пятно, однако о достижении значительных результатах пока не приходится говорить. В связи с этим правительство объявило о повышении уровня чрезвычайной ситуации до второго.
Правительство Канарских островов приняло решение повысить уровень чрезвычайной ситуации автономного сообщества Канарских островов до второго уровня в связи с разливом мазута.
Экологическая тревога: ранее ученые заявили, что водная флора и фауна находится под угрозой из-за загрязнений и глобального повышения температуры.