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Народные приметы на 8 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

8 сентября в народном календаре называют Наталья-Овсяница или просто Натальин день. К этому времени крестьяне старались завершить сбор овса. Православные верующие вспоминают в этот день супругов-мучеников Наталью и Адриана.

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Рассказываем, что можно и нельзя делать 8 сентября 2024 года и какие приметы связаны с этим днем.

Приметы погоды 8 сентября

В этот день следили за листопадом. Если листья на березе и дубе еще не опали — значит, стоит ждать морозной зимы. Вот какие еще приметы есть на 8 сентября:

  • много опят — «бабьего лета» ждать не стоит;
  • стук дятла слышен далеко — к дождю;
  • лошадь бьет задней ногой — к ненастью;
  • туман поутру — к теплу;
  • на ветвях рябины или облепихи много ягод — к холодам.
  • чем выше муравейники, тем суровей будет зима.

Что можно делать 8 сентября

В этот день обычно готовили угощения из овса и овсяной муки: блины и печенье. Хорошей приметой считалось съесть блюдо из толокна — это значило, что и на следующий год овес уродится. Вот что еще советуют сделать в этот день:

  • поставить перед собой цель на день — если достичь ее, Наталья поможет и в дальнейших начинаниях;
  • принести домой ветку рябины — она станет оберегом от злых сил.
  • порадовать родителей молодой семьи застольем: муж готовит уважение для родителей жены, а она — для свекра и свекрови;

Что запрещено делать 8 сентября

После сбора урожая стоит хорошо отдохнуть, поэтому тяжелый труд сегодня — под запретом. Вот чего еще нельзя делать в этот день:

  • работать в саду и огороде — если ослушаться, пропадут все запасы;
  • есть вредную и жирную пищу и вообще налегать на еду — иначе грозит нищета;
  • жаловаться, даже если нехорошо, или проблема усугубится;
  • замужним женщинам выяснять отношения с супругом и его семьей: это лишь усугубит разлад.

Георгий Мазуркевич

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