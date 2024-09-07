Народные приметы на 8 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Рассказываем, что можно и нельзя делать 8 сентября 2024 года и какие приметы связаны с этим днем.
В этот день следили за листопадом. Если листья на березе и дубе еще не опали — значит, стоит ждать морозной зимы. Вот какие еще приметы есть на 8 сентября:
В этот день обычно готовили угощения из овса и овсяной муки: блины и печенье. Хорошей приметой считалось съесть блюдо из толокна — это значило, что и на следующий год овес уродится. Вот что еще советуют сделать в этот день:
После сбора урожая стоит хорошо отдохнуть, поэтому тяжелый труд сегодня — под запретом. Вот чего еще нельзя делать в этот день: