Поправка на ветер: как Россия адаптируется к погодным аномалиям | Источник: Известия
Между тем со временем количество опасных погодных явлений будет только увеличиваться: по сравнению с последним десятилетием ХХ века их стало на 20% больше, при этом интенсивность только растет. Как менять инфраструктуру российских городов и адаптировать экономику к климатическим изменениям — в материале «Известий».
Как часто случаются погодные аномалии
На совещании по развитию Дальнего Востока президент напомнил о «серьезном технологическом нарушении в работе оборудования высокого класса напряжения — 500 кВт» в Приморском крае в августе. По его словам, последствия этого события ощутили на себе почти 2 млн человек. Президент заметил, что хотел бы услышать, «какие выводы были сделаны из возникшей ситуации и какие конкретные решения планируется реализовать».
«Конечно, в известной степени это природные аномалии, но они случаются, и мы должны быть к этому тоже готовы», — подчеркнул президент.
Председатель общественного совета при Росгидромете, статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров рассказал, что в первом полугодии 2024 года в России зафиксировано 659 опасных гидрометеорологических явлений, из них 325 нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения. В прошлом году за это же время было отмечено 544 и 224 явления соответственно.
— За весь 2023 год в России было зафиксировано 448 опасных явлений, которые нанесли значительный ущерб, — сказал он «Известиям». — С 2000 года большее количество опасных явлений с ущербом для экономики было только в 2010, 2012, 2013 и 2018 годах.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отмечает, что относительно последнего десятилетия ХХ века количество опасных природных явлений в среднем выросло на 20%.
— Весь набор опасных погодных явлений мы имели возможность наблюдать в Москве в этом году, — сказал он «Известиям». — Июнь дал 2,5 месячной нормы осадков в Москве, а 6 июня выпала почти месячная норма — за считаные часы! При этом вторая половина августа и начало сентября оказались засушливыми.
Более того, увеличивается не только число опасных явлений, но и их масштаб, замечают эксперты.
— Мы не можем говорить, что каждый следующий год будет более жарким, чем предыдущий, но в ближайшие 10−15 лет совершенно определенно эта тенденция сохранится и, судя по всему, продолжится на протяжении всего XXI века, — отмечает метеоролог. — Даже при условии, что будут выполнены все обещания промышленных стран об уменьшении выброса парниковых газов — хотя в это очень слабо верится.
В то же время предупрежденность погодных аномалий Росгидрометом достигла 96,4%, хотя еще в 2005 году оправдываемость прогнозов составляла всего 88−90%, говорит Вадим Петров.
Как опасные погодные явления влияют на экономику.
Вадим Петров отмечает, что аномальные погодные явления стали реальной угрозой для ЖКХ и инфраструктурных объектов: разрушаются здания и линии электропередачи, происходят сбои в системах отопления и водоснабжения. По словам эксперта, формируется новая парадигма метеозависимости экономики.
— Вся экономика страны состоит из девяти отраслей, — объясняет Вадим Петров. — Наиболее зависимы от погоды сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство; транспортировка и хранение; строительство. Отрасли обеспечения электрической энергией, газом и паром и добычи полезных ископаемых метеозависимы частично. На остальные сферы экономики климатические изменения тоже влияют, но косвенно.
При этом ущерб от экстремальных погодных явлений может достигать миллиардов долларов ежегодно. По словам Вадима Петрова, единообразного подхода для подсчета ущерба нет, но цифры, которые приводят разные источники, весьма красноречивы. Так, в 2017 году общемировой экономический ущерб от стихийных бедствий оценивался в $334 млрд, а Всемирный банк считает, что ущерб достигает $520 млрд ежегодно.
Для России рассчитывали годовой ущерб вследствие климатических изменений в Арктике: до 2030 года потери могут составить примерно 200 млрд рублей, или около 2,5% ВРП арктической зоны РФ. А в 2100 году ущерб от деградации многолетней мерзлоты может достичь до 1,1−1,2% мирового ВВП, указывает эксперт.
Как Россия противостоит климатическим изменениям.
Кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова» Елена Акентьева напомнила, что климатическая доктрина РФ была принята еще в 2009 году. В ней подчеркивалась необходимость сокращения антропогенных выбросов парниковых газов в атмосферу.
— На территории страны сформирована система адаптации к изменениям климата, которая включает национальный, отраслевые и региональные планы, институциональную и методическую основу адаптации, — рассказала она «Известиям». — Сейчас действует национальный план мероприятий второго этапа адаптации на период до 2025 года, который предполагает актуализацию на основе результатов первого этапа.
Завлабораторией энергосбережения НИУ МЭИ профессор Евгений Гашо соглашается, что в целом работа по адаптации к климатическим условиям ведется, но ситуация, к сожалению, хороша далеко не везде. Он высоко оценивает климат-планы в Москве, которая занимается этим уже больше 10 лет, и в Санкт-Петербурге, где над этим работает ГГО имени Воейкова. А вот отраслевые планы и планы остальных регионов, по словам Евгения Гашо, пока оставляют желать лучшего: субъекты РФ начали заниматься этим в прошлом году, но методика оказалась очень слабой. В итоге, говорит он, Оренбургская область оказалась не готова к наводнению весной этого года, а Подмосковье — к проблемам с электроэнергией в январе.
Эксперт замечает, что ведущие научные институты Москвы и Петербурга пришли к выводу, что нужно создать некий конструктор, по которому регионы могли бы делать свои планы климатической адаптации и выбрать актуальные для них подходы.
— Сейчас мы работаем над этим конструктором, пытаемся получить финансирование, — сказал Евгений Гашо.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию, председатель Национального комитета десятилетия ООН по восстановлению экосистем Елена Шаройкина замечает, что сейчас истекают уже четыре года, за которые федеральные ведомства должны были оценить картину по адаптации экономики страны к климатическим изменениям в рамках национального плана. После этого следовало бы приступить к конкретным мерам в различных отраслях.
— Но мы лишь видим неспешный характер предлагаемых действий, — сказала она «Известиям», добавив, что региональные и отраслевые планы не проходят общественную экспертизу и широкое научное обсуждение и страдают формализмом. Она подчеркнула, что ни одного плана не обсуждалось на площадках Общественной палаты РФ или палат в регионах страны.
Как меняют нормативы из-за изменения климата.
Пока города России по-настоящему с аномальными погодными явлениями не справляются. Между тем подготовить городскую инфраструктуру к ним вполне возможно, считает метеоролог Александр Шувалов. Например, для предотвращения последствий залповых ливней можно уменьшать площади, закрытые асфальтом, чтобы они поглощали эти экстремальные осадки.
В институтах Росгидромета, Минстроя и других министерств обновляют нормативные документы по проектированию, строительству и эксплуатации инфраструктурных объектов с учетом изменения климата, говорит Елена Акентьева.
В Минстрое России сообщили «Известиям», что действующими документами уже предусмотрены требования к организации сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации и газоснабжения в особых природных и климатических условиях, но сейчас ведется и корректировка этих нормативов. Отдельное внимание уделено районам вечной мерзлоты: с 2018 года выполнено уже 48 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на эту тему, сформирована нормативная база для мониторинга за состоянием зданий, а в 2025 году будет разработан новый свод правил по фундаментам на многолетнемерзлых грунтах.
Понимание климатических вызовов и проблем в стране есть, подчеркивает Елена Шаройкина, но финансирования и качественной проработки мер по адаптации пока нет. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, в свою очередь, замечает, что необходима серьезная научная работа, чтобы определить, как должны быть изменены нормативы при проектировании объектов коммунальной инфраструктуры в условиях, когда уже известно, что в модернизацию коммунальной инфраструктуры с 2025 по 2030 год будет вложено более 3 трлн рублей.
— Очень важно, чтобы на эти деньги не просто восстанавливались объекты, а чтобы они становились более энергоэффективными и соответствующими новым возросшим потребностям граждан и экономики, — сказала Светлана Разворотнева.
Профессор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов отмечает, что модернизация инфраструктуры очень важна еще и с той точки зрения, что ЖКХ является не только крупнейшим потребителем энергоресурсов, но и формирует около одной пятой общего объема выбросов парниковых газов.
— При этом уточнить нормативы принципиально важно, тогда планируемые объекты будут вводиться уже с новыми параметрами энергоэффективности, а это и уменьшение расходов населения и бизнеса, и экономия ресурсов, и повышение производительности, и очевидная польза для экологии, — заметил он. — Коррекция нормативов обеспечит тот самый бесшовный переход к устойчивости, адаптации к изменениям климата и гармонизации как ожидаемому результату усилий.