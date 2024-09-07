03:25 (мск), источник: ТАСС

В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5

СИДНЕЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

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Источник: AP 2023

По ее данным, эпицентр располагался в 316 км к северо-востоку от города Хикс Бэй с населением около 1,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 23 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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