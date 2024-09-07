В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5
СИДНЕЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
СИДНЕЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр располагался в 316 км к северо-востоку от города Хикс Бэй с населением около 1,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 23 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.