В Бурятии объявили штормовое предупреждение о дождях со снегом
ТАСС, 7 сентября. Синоптики Республики Бурятия объявили штормовое предупреждение о сильных дождях со снегом на
ТАСС, 7 сентября. Синоптики Республики Бурятия объявили штормовое предупреждение о сильных дождях со снегом на
«8−9 сентября по республике ожидаются дожди, местами сильные, в горах юго-запада и крайнего севера с мокрым снегом, установление временного снежного покрова, усиление ветра до 15−20 м/с, местами до 24 м/с, понижение дневной температуры на 8 и более градусов», — говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют отказаться от дальних поездок, выходов на горные маршруты и акватории водоемов, а при усилении ветра — избегать линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов.