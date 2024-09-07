09:11 (мск), источник: ТАСС

В Бурятии объявили штормовое предупреждение о дождях со снегом

ТАСС, 7 сентября. Синоптики Республики Бурятия объявили штормовое предупреждение о сильных дождях со снегом на 8—9 сентября. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике, ожидается также понижение температуры на 8 градусов.

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Источник: Агентство «Москва»

«8−9 сентября по республике ожидаются дожди, местами сильные, в горах юго-запада и крайнего севера с мокрым снегом, установление временного снежного покрова, усиление ветра до 15−20 м/с, местами до 24 м/с, понижение дневной температуры на 8 и более градусов», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют отказаться от дальних поездок, выходов на горные маршруты и акватории водоемов, а при усилении ветра — избегать линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов.

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