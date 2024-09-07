09:13 (мск), источник: ТАСС

На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,1

ТБИЛИСИ, 7 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в городе Дманиси в крае Квемо Картли на юге Грузии. Об этом сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга.

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Источник: Reuters

Эпицентр находился в 49 км от Тбилиси.

Очаг залегал на глубине 7 км. О жертвах и разрушениях не сообщается.

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