Россиянам рассказали, когда ждать наступления бархатного сезона
Бархатный сезон начнется на юге европейской части России уже к концу следующей недели.
Бархатный сезон начнется на юге европейской части России уже к концу следующей недели.
Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Специалист отметил, что в Крыму бархатный сезон уже наступил — там сейчас средняя температура +26…28°С. Температура воды колеблется от +25 до +27°С.
Синоптик добавил, что на юге европейской части России воздух к концу следующей недели прогреется до +26…29°С. А температура воды — до 27.
Также Вильфанд отмечал, что теплая погода с температурой на 4−6°С выше нормы и характерная для конца июля сохранится в столичном регионе до конца следующей недели. Он добавил, что такая погодная аномалия связана с перемещением антициклона на восток. Это явление приведет к поступлению в столичный регион теплого воздуха с юго-востока — с севера Казахстана. Научрук Гидрометцентра России отметил, что «лето не замечает, что ему пора прекращаться».