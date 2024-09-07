В Турции произошло землетрясение
СТАМБУЛ, 7 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, сообщили власти.
СТАМБУЛ, 7 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, сообщили власти.
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило, что толчок магнитудой 5 произошел около 09.31 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал на глубине порядка 7 километров у города Эври и в 50 км от города Газиантеп с населением более 1,5 миллионов человек.
Управление отметило, что негативных последствий от удара стихии пока не зафиксировано.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш 6 февраля 2023 года с интервалом в девять часов. Власти Турции назвали землетрясения «катастрофой века», жертвами землетрясений стали более 53 тысяч человек, ранения получили более 107 тысяч.