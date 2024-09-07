Вильфанд сообщил, что более чем в 10 регионах РФ пройдут ливни

«На Камчатке в субботу пройдет сильный дождь, порывы ветра могут достигать 16−21 м/с. В Краснодарском крае, Дагестане и других республиках Северо-Кавказского федерального округа в понедельник прогнозируется сильный дождь, в Забайкалье в понедельник тоже сильный дождь с порывами ветра до 22 м/с», — сказал он.
Интенсивные осадки ожидаются в Амурской области и Бурятии, в Еврейской автономной области и на юге Хабаровского края помимо дождей возможно усиление ветра до 24 м/с. Метеоролог уточнил, что в Приморье и на Сахалине осадки постепенно прекращаются, и в регион возвращается комфортная погода.
В Приволжском федеральном округе в ближайшие ночи температура может опуститься до минус 3 градусов, в Омской области — до минус 5, на Камчатке — до минус 1.