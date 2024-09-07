Лето 2024 года стало самым жарким за всю историю наблюдений
Этим летом температура воздуха была на 0,7°С выше, чем за всю историю наблюдений. Делимся метеонаблюдениями и опасениями ученых.
Этим летом температура воздуха была на 0,7°С выше, чем за всю историю наблюдений. Делимся метеонаблюдениями и опасениями ученых.
В Европейском союзе по изменению климата Copernicus сообщили, что лето 2024 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений. За июнь, июль и август средние глобальные температуры были выше, чем летом 2023 года, когда был установлен предыдущий температурный рекорд.
Изменение климата увеличивает частоту и интенсивность волн жары, чем вызывает экстремальные погодные явления, такие, как сильные засухи, лесные пожары, штормы и наводнения. В целом за последние 12 месяцев температура на Земле была выше доиндустриального уровня на 1,64°С.
По данным «Коперника», в Европе за период с июня по август температура была на 1,54°C выше среднего показателя 1991−2020 годов. Наиболее экстремальные условия были зафиксированы в Средиземноморском регионе и Восточной Европе, в то время как в Великобритании, Исландии, некоторых частях Ирландии, на западном побережье Португалии и юге Норвегии было прохладнее нормы.
Повышение температуры во всем мире пагубно сказывается на здоровье жителей Земли, вызывая серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы и приводя к летальному исходу.
Этим летом последствия сильного погодного явления Эль-Ниньо, которое вызывает потепление в Тихом океане, начали уступать место феномену Ла-Нинья. Этот сдвиг обычно означает уменьшение экстремальной жары, но он также может вызвать засуху в некоторых районах и наводнения и ураганы в других местах.
Ранее в Европейском союзе по изменению климата Copernicus был зафиксирован самый жаркий день в истории.