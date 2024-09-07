Российский синоптик раскрыл подробности о наступлении холодов и дождей
Россиянам пообещали, что сентябрь еще порадует теплом, однако к концу месяца уже похолодает и придут дожди. Об этом сообщает Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Россиянам пообещали, что сентябрь еще порадует теплом, однако к концу месяца уже похолодает и придут дожди. Об этом сообщает Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Леус рассказал, что обширный антициклон господствует над центральными областями Европейской части России больше десяти дней, однако, прогнозы показывают, что в конце первой — начале второй декад сентября барический максимум будет постепенно разрушаться и смещаться на юго-восток, но влияние на погоду он все еще оказывает.
Кроме того, в последующие дни по территории будут перемещаться теплые и преимущественно сухие воздушные массы. Синоптик отметил, что именно это позволит продлить лето, скорее всего, до конца второй декады сентября.
В этот период ожидаемая температура воздуха днем будет варьироваться от +22 до +27 градусов, а в отдельные дни будет еще жарче. При этом, небольшие дожди ожидаются в четверг-пятницу.