Агроном рассказала новосибирцам, как правильно обработать теплицу осенью
Ее необходимо подготовить к следующему сезону.
Ее необходимо подготовить к следующему сезону.
Дачный сезон завершается в Новосибирской области. Огородники постепенно собирают урожай и убирают теплицы. Их, кстати, нужно обязательно обработать. Об этом КП-Новосибирск сообщила агроном Людмила Шубина.
— Теплица — это место, где собирается много вредителей и болезней. Там может быть паутинный клещ, белокрылка, слизни, разнообразные виды болезней, например, фитофтороз на томатах и другие грибные болезни, которые вредят овощным культурам. Поэтому профилактика очень важна, чтобы следующий сезон был чистым, — поделилась с КП-Новосибирск Людмила Шубина.
По словам специалиста, как только вы вынесли урожай и пожнивные остатки, необходимо тщательно убраться в теплице. Для этого следует до остатка убрать всю растительную массу, в том числе и сорняки, до единой травинки. Когда останется только черная земля, необходимо приступить к обработке стен теплицы.
Людмила Шубина отметила, что чаще всего теплицы сделаны из поликарбоната. Этот материал хорошо моется формалином, но для этого нужно использовать определенную концентрацию раствора.
Также можно использовать препарат «Карбофос», он хорошо справляется с паутинным клещом и белокрылкой.
— Проводя обработку, нужно помнить, что теплица — это замкнутое пространство, поэтому необходимо обеспечить себе защиту — защитить глаза, надеть респиратор, перчатки, спецодежду. Все это после обработки следует постирать. Необходимо также защитить себя от вредных испарений, — добавила агроном.
Существует еще один способ обработки теплицы — серная шашка. Ее зажигают, кладут в теплицу, после чего наглухо закрывают двери.
— Сернистый газ способствует уничтожению вредителей и болезней. После использования серной шашки надо обязательно проветрить все помещения, — говорит Людмила Шубина.
После обработки почву в теплице нужно обязательно перекопать. Связано это вот с чем:
— Есть такие вредители — слизни, они охотятся на все виды растений. Этот моллюск откладывает яйца под камушки, и, если мы в зиму не перекопаем теплицу, то ранней весной эти моллюски вылупятся и затем испортят урожай. Поэтому перекопка очень важны в борьбе со слизнями, — добавила агроном.