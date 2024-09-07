Штормовое предупреждение объявлено в 14 областях Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
8 сентября на большой части области Улытау сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.
На западе, востоке Карагандинской области сохранится высокая пожарная опасность.
Днем на севере, востоке Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15−20 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность. г. Конаев: 8 сентября ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15−20 м/с.
Ночью и утром на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается туман.
В области Жетысу ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15−20 м/с. На севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.
На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северный днем на севере, востоке области 15−20 м/с. На болшей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. г. Кызылорда: 8 сентября днем ожидаются гроза, шквал. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, на севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный днем на севере, западе, в горных районах области 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. г. Шымкент.: 8 сентября сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. г. Туркестан.: 8 сентября во второй половине дня ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15−20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.
На большей части Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. г. Атырау: 8 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность. г. Уральск: 8 сентября сохранится высокая пожарная опасность.
В Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. г. Актау: 8 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
На западе, северо-западе, юге области Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на востоке области сохранятся заморозки 2 градуса.
Ночью и утром на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем на севере области порывы 15−20 м/с. г. Петропавловск: 08 сентября ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем порывы 15−20 м/с.
На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.