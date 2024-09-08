На территории европейской России сохраняется пятый класс пожароопасности

«Пожароопасность очень большая, пятый класс, по всем местам на европейской территории России, везде очень высокая температура и мало осадков. Начиная с Северо-Западного федерального округа: Псковская, Новгородская, Вологодская, Архангельская области, Республика Коми. В Центральном федеральном округе: Московская, Тверская, Воронежская, Тамбовская, Липецкая, Брянская, Орловская, Калужская, Тульская, Белгородская, Рязанская, Курская области», — рассказал Вильфанд.
Он также пояснил, что высоким классом пожароопасности затронуты территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Четвертый класс пожарной опасности прогнозируется в ближайшее время в Саратовской и Пензенской областях.
По его словам, класс пожароопасности уменьшится до третьего от Уральских гор по направлению на восток, немногочисленные территории соответствуют четвертому классу в связи с понижением температуры в регионе. Улучшилась ситуация и в Якутии, всего на 3−4% фиксируется четвертый класс пожароопасности. Максимальные дневные температуры в регионе составляют около 10−14 градусов, ночные — 0−4 градуса.