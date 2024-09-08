Магнитные бури в сентябре — когда ждать космических ударов

По данным Лаборатории, геомагнитного удара следует ожидать 26 и 27 сентября. Однако его сила не превысит уровня G1 — наименьшего в существующей классификации. 28 сентября геомагнитный фон все еще будет возбужден, однако волнения не достигнут штормовых значений.
В остальные дни сентября магнитосферных волнений ученые не прогнозируют.
Индекс солнечного цикла достиг максимума, что может привести к масштабным вспышкам на Солнце и мощным магнитным бурям, сообщала ране Лаборатория. Уровень солнечного цикла практически достиг рекордных показателей в XXI веке. Высокий уровень индекса говорит о серьезных рисках масштабных вспышек и крупных магнитных бурь.