10:18 (мск), источник: РИА Крым

Магнитные бури в сентябре — когда ждать космических ударов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости Крым. В конце сентября над Землей пронесутся новые магнитные бури. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

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Источник: amic.ru

По данным Лаборатории, геомагнитного удара следует ожидать 26 и 27 сентября. Однако его сила не превысит уровня G1 — наименьшего в существующей классификации. 28 сентября геомагнитный фон все еще будет возбужден, однако волнения не достигнут штормовых значений.

В остальные дни сентября магнитосферных волнений ученые не прогнозируют.

Индекс солнечного цикла достиг максимума, что может привести к масштабным вспышкам на Солнце и мощным магнитным бурям, сообщала ране Лаборатория. Уровень солнечного цикла практически достиг рекордных показателей в XXI веке. Высокий уровень индекса говорит о серьезных рисках масштабных вспышек и крупных магнитных бурь.

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