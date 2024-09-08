Зачем садить лук и чеснок осенью? Секреты опытной дачницы
Овощные грядки к приходу сентября постепенно опустели. Одними из первых по традиции огородники собирают лук и чеснок.
Овощные грядки к приходу сентября постепенно опустели. Одними из первых по традиции огородники собирают лук и чеснок.
Правда, мало кто знает, что урожайность этих культур в разы увеличивается при осенней посадке, да и сроки уборки начинаются на 2−3 недели раньше обычного. Брестчанка Лидия Заяц делится основой агротехники.
Речь в данном случае про озимый чеснок и лук, которые высаживаются на зиму. Говоря об общих рекомендациях, собеседница первым делом обращает внимание на подготовку грядки.
— Лук и чеснок любят плодородную, хорошо дренированную землю с нейтральным уровнем кислотности (6,5−7 рН). Для снижения кислотности под осеннюю перекопку я вношу доломитовую муку и древесную золу, — делится опытом дачница.
Грядку нужно подготовить за пару недель до посадки, чтобы земля успела осесть и внесенные удобрения равномерно распределились в почве. Лучше всего выбрать хорошо освещенное место: весной там быстро сойдет снег. Участок с застоем воды — не самый подходящий для посадок.
По словам дачницы, при подготовке почвы под посадку грядку нужно перекопать на полный штык лопаты, разрыхлить и удалить сорняки.
Нежелательно использовать грядки после выращивания моркови и пряных культур. Кроме того, недопустимо сажать лук и чеснок на одной и той же грядке несколько лет подряд, нужно сделать перерыв в 4−5 лет. Если же это место регулярно засевать сидератами, то срок «передышки» можно сократить.
Зачастую дачники задаются вопросом, можно ли выращивать лук и чеснок на одной грядке. С одной стороны, культуры схожие по потребностям, они не мешают друг другу расти и развиваться. С другой — растения имеют общих врагов-вредителей и болезни. Поэтому, чтобы избежать одновременного поражения, например тлями, лучше высадить их на расстоянии.
— К качеству посадочного материала предъявляю отдельные требования. Так, у чеснока выбираю самые крупные и плотные зубчики, без следов повреждения и болезней. Для лука требования другие: севок должен быть небольшим, хорошо просушенным, чтобы шелестел, — рассказывает Лидия.
На заметку. Перед посадкой зубчики замачиваем в слабом растворе марганцовки за 30 минут для обеззараживания. Чеснок опускаем в грунт влажным, а лук-севок нужно подсушить.
Для посадки чеснока Лидия Заяц делает бороздки на расстоянии 30−40 сантиметров друг от друга и глубиной в 5 сантиметров. Посыпает их древесной золой, которая считается отличным источником фосфора и калия.
— Вставляю зубчики донцем вниз на расстоянии 10−15 сантиметров, чтобы они не соприкасались между собой и было место для роста крупных головок. Стараюсь не вдавливать, чтобы не повредить оболочку зубчиков, — отмечает она и уточняет, что под посадку как чеснока, так и лука не нужно вносить навоз. Это снизит лежкость и урожайность.
Посадкой следует заниматься при устойчивой холодной и пасмурной погоде до заморозков, ориентировочно это конец сентября — начало октября.
Что касается полива, то большое количество влаги чесноку нужно в самом начале развития, когда идет активный рост зеленой массы.
— В сезон достаточно два-три полива. Если идут проливные дожди, то грунт рекомендую рыхлить, чтобы избежать загнивания. За две недели до сбора урожая полив прекращаем, — говорит Лидия и уточняет, что первая подкормка — азотная — делается весной при появлении 3−4 листиков. — Используем аммиачную селитру, карбамид, настой зеленых трав или коровяк. Через две-три недели проводим фосфорно-калийную подкормку. Для этой цели хорошо подойдет древесная зола, которой также удобряем грядку с чесноком за месяц до сбора урожая. Растения подкармливаем только по влажному грунту, чтобы избежать ожога корневой системы. Также не забываем своевременно пропалывать и рыхлить грунт.
По словам собеседницы, когда чеснок подрос, надо удалить стрелы. Оставляем лишь одну — она служит индикатором готовности урожая к уборке. Делаем это, когда «бульбочка» на чесноке лопается.
— Убирать чеснок лучше всего в солнечный и сухой день. Подкапываем, аккуратно извлекаем и отряхиваем от почвы. День сушим на солнце, затем помещаем в сухое проветриваемое место. Все это время листья не отрываем, ведь они снабжают головку питательными веществами. Как только стебель высох — зачищаем, обрезаем и разбираем головки на хранение и посадку, — отмечает она. — Храним чеснок в плетеных или деревянных ящиках при температуре плюс 1−3 градуса и при влажности не выше 75%. Важно, чтобы помещение проветривалось.
На заметку. При посадке чеснока нужно разбирать головку на отдельные зубчики непосредственно перед высаживанием в грунт, чтобы донце не пересыхало, иначе образование корешков будет идти медленнее.
Зачастую лук на головку высаживают в начале дачного сезона. Однако Лидия Заяц убеждена, что при осенней посадке урожайность значительно увеличивается. К тому же к сбору можно приступать на две-три недели раньше. Это дает возможность избежать пика распространения болезней и вредителей. Да и овощи хранятся куда лучше.
— Лук на зиму высаживаю при температуре +5°С, это примерно конец октября — начало ноября. Подготовка грунта ничем не отличается от чесночной посадки. Единственное, сажаю на глубину 5 сантиметров при расстоянии в 10 сантиметров, — поясняет брестчанка. — Лунку также обязательно просыпаем золой, которая служит не только питанием, но и защитой. Кстати, рядом с луковой грядкой можно посадить морковь, которая не подпустит к нему такого вредителя, как луковая муха.
Лук предпочитает расти в умеренно увлажненном грунте. Если на улице стоит жара, то поливать не нужно. За месяц до уборки и вовсе нужно оставить его без воды.
— Если вы растите лук на репку, то зеленое перо рвать нельзя. Тогда культура будет очень плохо хранится, — уточняет дачница, дополняя, что подкормки лука аналогичны чесноку — азотная и две фосфорно-калийные. — Как только видите, что перо пожелтело и легло на грядку, значит, можно смело выбирать жаркий, солнечный денек для уборки «золотого» урожая.
День сушим лук на солнце. Затем помещаем его в прохладные и сухие условия, к примеру, в погреб. Спустя пару недель, когда он хорошенько просох, готовим к хранению. В квартире для этих целей подойдет кладовка, ящик в коридоре или балкон до первых заморозков. В частном доме можно использовать подвал, если там не установлен отопительный котел или другие коммуникации. Прежде чем отправить туда лук, убедитесь, что в помещении не сильно сыро, иначе урожай начнет загнивать.
При хранении важно и то, с кем соседствует лук. Картофель, свекла, морковь, капуста выделяют чересчур много влаги, что отрицательно повлияет на луковицы и приведет к их скорейшему прорастанию. Если же другого места просто нет, то обязательно каждые две-три недели проверяйте ваш луковый урожай на наличие зеленых побегов.
На заметку. Головки лука, не полностью покрытые золотистыми чешуйками, нужно употреблять в пищу в первую очередь. Сохранить их зимой не получится.
Марина ВАЛАХ, газета «7 дней».