Новосибирский агроном рассказал секреты хранения яблок и груш
Сейчас новосибирские дачники начинают снимать урожай яблок и груш.
Сейчас новосибирские дачники начинают снимать урожай яблок и груш.
Кандидат сельскохозяйственных наук из Новосибирска Алексей Мармулев раскрыл секреты их хранения.
В Сибири чаще всего дачники выращивают летне-осенние сорта груш и яблок. В начале сентября обычно плоды уже снимают и убирают на хранение. Однако часто бывает так, что урожай быстро портится. Агроном из Новосибирска, кандидат сельскохозяйственных наук рассказал, как это определить.
«Перед хранением нужно немного снять плоды, которые еще не полностью созрели. Это проверяется очень просто — разрезаете яблочко и смотрите на семена. Они не должны быть бурые. Если они именно такого цвета, значит полностью созрели и будут храниться очень короткий период», — рассказал эксперт «АиФ-Новосибирск».
Как объясняет Алексей Мармулев, при хранении яблок и груш температура должна быть около +5 градусов. А влажность должна составлять не менее 85%. Дома такие условия создать трудно, поэтому плоды лучше хранить в холодильнике.
«Но, когда мы храним яблоки или груши, там не должны присутствовать другие овощи: при таком хранении может ускориться созревание, поэтому хранить рядом яблоки и помидоры не рекомендуется», — заключает агроном.
Не рекомендует кандидат сельскохозяйственных наук хранить яблоки в подвале вместе с картофелем. На балкон можно выставить только целые плоды.
А вообще на зиму Алексей Мурмулев рекомендует оставлять только зимние сорта, остальное лучше употреблять в пищу до наступления холодов.