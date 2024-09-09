Дачник, урожай бойцу передай: что делать с излишками овощей и фруктов

Многие любители отдохнуть за городом нередко сталкиваются с ситуацией, когда плоды, за которыми они так усиленно ухаживали, оказываются в избытке — угощать уже некого, а выбрасывать жалко. Тогда нужно внимательно осмотреть свой урожай и по возможности привести их в порядок.
— В первую очередь хорошо промойте овощи, ягоды, фрукты без использования каких-либо средств. Уберите частички грязи, пыли, осмотрите, есть ли насекомые. Важно, чтобы плоды были ровными, правильного цвета и самое главное — свежими, — рассказала дачный блогер Юлия Николайчук.
Ягоды можно спокойно убрать в холодильник, а, например, для некоторых овощей будет достаточно хранения в темном прохладном месте.
— Но ни в коем случае не надо хранить овощи и фрукты вместе. Например, яблоки, груши способны выделять газ этилен, ускоряющий созревание и порчу лежащих поблизости продуктов, — подчеркнула Николайчук.
Еще один важный совет по подготовке корнеплодов — перед хранением срезать хвостик, оставив длину не более 2,5 сантиметра. Это поможет сохранить продукт свежим как можно дольше. Для хранения лучше использовать специальные пакеты, которые легко приобрести на разных маркетплейсах.
Если урожай слишком большой, то вполне логичным решением будет продать его. Серьезных преград преодолевать не придется. Однако над сбором документов все же придется попотеть. Надо будет получить разрешения со стороны вашего СНТ — справка от него подтвердит, что вы выращивали урожай сами, а не незаконно нанимали рабочих. Не забывайте, что размер участка не должен превышать 50 соток — иначе вам придется регистрировать свою деятельность.
— Продавать продукты с дачи можно на сезонных ярмарках, а также на сельскохозяйственных рынках. Кстати, многим пенсионерам предоставляют там бесплатные места. Но в большинстве случаев за место на рынке придется заплатить от 20 до 55 тысяч рублей. При этом просто встать с полными ящиками на улице не выйдет. В таком случае вам, вероятнее всего, выпишут штраф за несанкционированную торговлю. Налоги платить не нужно — дачные торговцы от этого освобождены, — рассказал юрист Гаяз Хасанов.
Потом надо будет получить заключение ветеринарной службы о соответствии продукции всем необходимым требованиям и оформить медицинскую книжку. В целом если продавать в день около 5 килограммов овощей, то можно выручить 5−7 тысяч рублей. Наибольшим спросом пользуются лук, петрушка, помидоры, огурцы, малина, крыжовник, вишня.
Многие благотворительные организации сейчас собирают продукты питания для отправки на фронт. Любой может отправить защитникам свои овощи и фрукты, чтобы разнообразить рацион военнослужащих.
Чтобы узнать требования к таким товарам, надо обратиться в любую из благотворительных организаций. Стоит учитывать, что, если ограничений по отправке нет, оптимальным решением будет передать 3−4 килограмма плодоовощной продукции.
Во многих регионах активно собирают овощи и фрукты для животных, которых содержат в приютах и зоопарках. Кое-где майские заморозки погубили урожай, поэтому запасов не хватало.
— Я, например, второй год подряд направляю свои излишки урожая в различные приюты. Чаще всего в них требуется капуста, огурцы, яблоки, — рассказала «Вечерней Москве» москвичка Ирина Хохлова.
Большой популярностью пользуются группы-барахолки, где можно бесплатно отдать свой урожай или обменяться им с кем-то.
— Еще можно выставить свой урожай на интернет-сервисах для размещения бесплатных объявлений о товарах, но не стоит забывать о том, что вы должны обязательно гарантировать безопасность своих овощей. Также есть специальные форумы, где предлагают реализовать свои овощи и фрукты, — добавила садовод Анна Хохлова.
Не лишним будет проанализировать рынок. Цену следует сделать чуть больше, чем у конкурентов, если вы уверены в качестве своей продукции.
Помимо овощей и фруктов вы можете также продавать заготовки. Условия необходимо соблюдать те же, что и при продаже другой плодоовощной продукции.
— Совсем скоро будет очередной пик популярности таких товаров — отсюда и рост цен, — рассказал садовод Иван Хохлов.
Как помощь бойцам на фронте заготовки подойдут даже лучше, чем свежие овощи. Такие продукты могут долго храниться, и это, определенно, плюс.
— Перед отправкой на фронт такие продукты тщательно проверяются, но ваша внимательность лишней не будет, — подчеркнул Хохлов.
Хранить заготовки важно в сухом месте, следует избегать попадания солнечных лучей. Чрезмерное естественное или искусственное освещение может погубить их. От прямых лучей солнца содержимое банок теряет натуральный цвет и витамины, окисляется. Поэтому не оставляйте их на подоконниках, открытых полках.
Если внутри дома мест нет, то можно приобрести баночный шкаф с закрытыми дверями.
— Выручить от продажи одной баночки можно около 150 рублей. Самые популярные товары такого рода — хренодер с помидорами, сладкие помидоры с перцем и соленые огурчики, — добавил Хохлов.
Глеб Подъяблонский, юрист:
— За незаконную торговлю в несанкционированных местах, нарушение правил торговли предусматривается штраф в размере от 500 до 2500 рублей в зависимости от вида нарушения. Не забывайте, что для продажи домашних яиц и молока нужны более серьезные проверки и документы. Подробная информация есть на сайте Роспотребнадзора.