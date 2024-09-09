Более чем в 10 регионах ожидают опасные явления погоды
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сильный дождь и усиления ветра ожидается более чем в 10 регионах России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сильный дождь и усиления ветра ожидается более чем в 10 регионах России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Краснодарском крае в начале недели будет сильный дождь, гроза. В Хакасии, сильные дожди, днем и ночью
Он уточнил, что в Бурятии пройдет сильный дождь, в горах прогнозируется мокрый снег, в Забайкалье сильный дождь, на севере мокрый снег. В Москве ожидается в начале недели ветер до 24 м/с. В центральных районах Камчатки заморозки до минус 1 градуса.
Интенсивные дожди пройдут и в Амурской, Еврейской автономной области, на территории Хабаровского края и в Приморье. «Выраженный циклон перемещается от южной границы, от Забайкальского края на северо-восток», — сказал он.