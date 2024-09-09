Народные приметы на 10 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день
В народном календаре 10 сентября называется Саввин день или день Анны и Саввы Скирдников.
В народном календаре 10 сентября называется Саввин день или день Анны и Саввы Скирдников.
На Руси верили, что в ночь на это число снятся вещие сны, указывающие на жизненные ошибки. Если спросонья удастся вспомнить ночные «видения», обязательно запишите их на листочке и обдумайте приснившееся. Правда, это может быть гораздо сложнее, чем кажется, ведь обычно на утро все сны почему-то забываются.
Православные верующие 10 сентября чтят память двух святых — Анны Пророчицы и Саввы Крыпецкого. Именно в их честь и назван этот день. Считается, что Святая Анна из Иерусалима первая встретила младенца Иисуса Христа в храме, а Святой Савва Крыпецкий помог исцелиться безнадежно больной супруге псковского князя Ярослава.
На Руси верили, что грозовые дожди, прошедшие 10 сентября, являются хорошим знаком, сулящим теплую осень. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять в Саввин день, читайте ниже.
По обычаю 10 сентября нужно идти в поле и собирать колоски, которые позже нужно спрятать дома. Считается, что такой оберег должен принести удачу. Что еще можно делать 10 сентября?
10 сентября категорически запрещено ходить в лес. Считается, что там можно заблудиться и даже случайно навлечь на себя гнев Лешего. От чего еще стоит отказаться в этот день?
Кристина Корчанова