16:01 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 10 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 10 сентября называется Саввин день или день Анны и Саввы Скирдников.

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Деревья осенью в парке
Источник: Freepik

На Руси верили, что в ночь на это число снятся вещие сны, указывающие на жизненные ошибки. Если спросонья удастся вспомнить ночные «видения», обязательно запишите их на листочке и обдумайте приснившееся. Правда, это может быть гораздо сложнее, чем кажется, ведь обычно на утро все сны почему-то забываются.

Православные верующие 10 сентября чтят память двух святых — Анны Пророчицы и Саввы Крыпецкого. Именно в их честь и назван этот день. Считается, что Святая Анна из Иерусалима первая встретила младенца Иисуса Христа в храме, а Святой Савва Крыпецкий помог исцелиться безнадежно больной супруге псковского князя Ярослава.

Приметы погоды 10 сентября

На Руси верили, что грозовые дожди, прошедшие 10 сентября, являются хорошим знаком, сулящим теплую осень. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять в Саввин день, читайте ниже.

  • Красное небо на закате — осень будет ненастной.
  • Если гуси еще не улетели — будет стоять хорошая погода.
  • Поспело много орехов, а грибов не найти — ожидайте суровую зиму.
  • У рябины поспело много плодов — следующее лето будет дождливым.
  • Листья березы пожелтели — в лесу много опят.

Что можно делать 10 сентября

По обычаю 10 сентября нужно идти в поле и собирать колоски, которые позже нужно спрятать дома. Считается, что такой оберег должен принести удачу. Что еще можно делать 10 сентября?

  • На Руси верили, что в этот день нужно готовить выпечку с сезонной красной ягодой калиной и угощать ею соседей. Считалось, что добро сделанное в этот день, вернется вдвойне.
  • Согласно поверьям, 10 сентября стоит вывесить зимнюю одежду на видное место, чтобы привлечь удачу и успех.
  • В этот день молодые девушки могут на рассвете умыться из родника или озера, чтобы сохранить свою красоту на долгие годы. Если же выбраться на природу не получится, можно сделать полноценные бьюти-процедуры дома.

Что запрещено делать 10 сентября

10 сентября категорически запрещено ходить в лес. Считается, что там можно заблудиться и даже случайно навлечь на себя гнев Лешего. От чего еще стоит отказаться в этот день?

  • В день Анны Пророчицы женщинам нельзя убираться или заниматься полевой работой, чтобы не навлечь беду на домочадцев и не принести ссору в дом.
  • На Руси верили, что 10 сентября нельзя общаться с незнакомцами, потому что они могут сглазить весь род.
  • Не рекомендуется в этот день и свататься. Считается, что союзы, совершенные 10 сентября, долго не проживут.

Кристина Корчанова

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