Последствия тайфуна «Яги», обрушившегося на Азию. Видео

4 сентября тайфун «Яги» направился в сторону Вьетнама и Филиппин, позднее достигнув «китайских Гавай» — острова Хайнань. Вот что известно на данный момент о последствиях самого мощного шторма, обрушившегося на Азию в 2024 году.
Сильный ветер, скорость которого достигала 203 км/ч, разрушил многочисленные здания, линии электропередачи и объекты связи во Вьетнаме. Вырванные деревья привели к перебоям в подаче электроэнергии по всей стране: разрушено более 400 линий электропередач и 27 подстанций.
Также известно, что более 121 тысяч га риса и других сельскохозяйственных культур были затоплены, а более 5000 фруктовых деревьев — повреждены. Ожидается, что это значительно скажется на экономической ситуации в стране.
По численности населения стихия также нанесла критический урон. Хотя точных чисел пока нет, сообщается по меньшей мере о десятках погибших и более 180 пострадавших.
К столице Филлипин, городу Манила, супертайфун приблизился 5 сентября. На данный момент известно, что в результате шторма погибли 20 человек, еще несколько пропали без вести и более двух миллионов — пострадали. Помимо прочего, в результате оползней и широкомасштабных наводнений более 47 600 человек были вынуждены покинуть свои дома.
Согласно подсчетам данным Министерства сельского хозяйства, нанесенный ущерб местному производству составил £350,85 миллионов.
На курортном китайском острове тайфун был замечен 6 сентября в 16:20 c максимальным устойчивым ветром около 233 км/ч. Вследствие сильнейшего природного катаклизма с острова заранее было эвакуировано более 400 тысяч человек, среди которых были и туристы.
Ранее в Японии более 30 человек пострадали от тайфуна «Шаньшань».