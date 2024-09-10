В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4
ХАНОЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в индонезийской провинции Северный Сулавеси. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
ХАНОЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в индонезийской провинции Северный Сулавеси. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался в 262 км к юго-востоку от филиппинского города Сарангани (остров Минданао), где проживают 679 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 72 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.