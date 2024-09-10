12:30 (мск), источник: ТАСС

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4

ХАНОЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в индонезийской провинции Северный Сулавеси. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Источник: Reuters

По его данным, эпицентр располагался в 262 км к юго-востоку от филиппинского города Сарангани (остров Минданао), где проживают 679 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 72 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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