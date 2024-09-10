04:57 (мск), источник: Известия

Синоптики спрогнозировали облачность и до +28 градусов в Москве 10 сентября

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до +28 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 10 сентября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

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Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +26 до +28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +14.

В Московской области днем прогнозируют от +23 до +28 градусов, ночью температура может снизиться до +11.

Ожидается восточный и юго-восточный ветер со скоростью 3−8 м/с.

Атмосферное давление составит 749−750 мм ртутного столба.

Ранее, 6 сентября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что сентябрь в Москве и Подмосковье по погодным условиям может получить определение «исключительный». По его словам, о сентябре будет говорить только утренняя прохлада в +10 градусов и меньше, а днем продержится чисто летняя погода — +25 градусов. Он добавил, что дожди на горизонте прогнозирования появляются только 12—13 сентября.

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