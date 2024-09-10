Россиянам рассказали, как подготовить садовые растения к зиме

Она отметила, что луковичные растения — тюльпаны, нарциссы, крокусы и другие — высаживают в средней полосе в сентябре — начале октября, а гиацинты высаживают во второй половине октября.
— Многолетние растения также важно правильно подготовить к зимовке. На самом деле многолетники можно не обрезать на зиму, но тогда весной у вас добавится работа, поэтому все-таки лучше облегчить себе работу с осени и уже в сентябре обрезать их, — подчеркнула Цикунова.
По ее словам, ирисы и лилейники обрезаются на высоту около десяти сантиметров. Остальные многолетники обрезаются коротко, на высоту пять-семь сантиметров, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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