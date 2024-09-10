12:48 (мск), источник: Вечерняя Москва

Россиянам рассказали, как подготовить садовые растения к зиме

Перед дачниками с началом осени встает задача: что делать с цветущими растениями, однолетниками и многолетниками. Старший менеджер по садовым растениям Imperial Garden Ольга Цикунова рассказала, как растения можно подготовить к зиме.

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Источник: ShutterStock/Fotodom.ru

Она отметила, что луковичные растения — тюльпаны, нарциссы, крокусы и другие — высаживают в средней полосе в сентябре — начале октября, а гиацинты высаживают во второй половине октября.

— Многолетние растения также важно правильно подготовить к зимовке. На самом деле многолетники можно не обрезать на зиму, но тогда весной у вас добавится работа, поэтому все-таки лучше облегчить себе работу с осени и уже в сентябре обрезать их, — подчеркнула Цикунова.

По ее словам, ирисы и лилейники обрезаются на высоту около десяти сантиметров. Остальные многолетники обрезаются коротко, на высоту пять-семь сантиметров, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Около 30 процентов опрошенных москвичей заявили, что участвуют в обмене овощами и фруктами. Это уже стало городским трендом. «Вечерняя Москва» выяснила, как использовать излишки с пользой для себя и окружающих.

Как уберечь цветы на даче от холодов, «ВМ» также рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев. При этом основные проблемы бывают у тех растений, которые выкапывают на зиму, потому что они не могут переносить зимние холода.

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