«Для меня это не еда, а экспонат»: москвич вырастил на огороде тыкву весом в 800 кг
Житель Москвы Александр Чусов вырастил на даче тыкву весом в 800 кг.
Житель Москвы Александр Чусов вырастил на даче тыкву весом в 800 кг.
Хозяин встречает меня у калитки и показывает свои угодья: скромный дачный домик, стандартные «советские» 6 соток. Зато сколько всего интересного здесь в этом году выросло!
Участок в СНТ неподалеку от подмосковного Электрогорска стал для москвича Александра Чусова экспериментальным полигоном по выращиванию гигантских растений. Многие до сих пор не верят, что такие чудеса можно выняньчить в открытом грунте на востоке Подмосковья. А с Чусова, между прочим, несколько лет назад и началось всероссийское увлечение царь-овощами.
В 2017-м, в возрасте 21 года, молодой человек попал в новости, привезя на одну из столичных выставок тыкву весом в 432 килограмма! С тех пор российские огородники поверили, что и у нас можно выращивать гигантов. А в этом году Александр планирует перебить тот свой рекорд 7-летней давности почти в два раза — у забора дозревает еще одна необъятных размеров красавица.
«ДЛЯ МЕНЯ ЭТО НЕ ЕДА, А АРТ-ОБЪЕКТ».
По словам Чусова, выращиванием растений он увлекался еще с детства.
— А году в 2016-м я увидел в интернете фотографии гигантских тыкв из других стран и заинтересовался, — рассказывает молодой человек. — Стал искать информацию и понял, что такого опыта у нас в России еще. Кто-то килограммов на 60 получал тыкву — это тогда был максимум. (Самая тяжелая тыква в мире, которую вписали в Книгу рекордов Гиннесса, весила 1190 кг, — Авт.). Поэтому я и решил попробовать сам.
Весной 2017 года Чусов высадил первые свои тыквенные семечки.
— Хотелось получить очень большой плод, чтобы потом его можно было бы выставить на всеобщее обозрение. Для меня это не еда, а арт-объект, экспонат. Инструкций, как вырастить гигантскую тыкву, не было. Я читал зарубежные форумы, переводил, сам для себя расписал план действий.
Первый же урожай стал знаменит на всю страну — 400-килограммовую питомицу Чусова выставили в Аптекарском огороде, посмотреть на нее шли тысячи человек. О молодом агрономе-любителе услышал такой же фанат-огородник Андрей Гусев из подмосковных Луховиц. Он приехал к Чусову знакомиться, купил для пробы одно семечко. Нынешний официально зарегистрированный рекорд России принадлежит как раз Гусеву. В прошлом году он вырастил чудо-овощ на 771 кг. Однако Александр Чусов рассчитывает, что вскоре сможет повысить планку национального рекорда.
Молодой человек показывает мне спрятанную в тени деревьев белую гигантессу. Она еще продолжает расти. Пока тыква растет на грядке, ее потенциальный вес высчитывают по специальной формуле, учитывая замеры в ширину и высоту.
— По предварительным замерам моя тыква весит около 803 килограмм, — говорит Чусов. — Но точную цифру узнаем 15 сентября, когда тыкву будут взвешивать на фестивале в Аптекарском огороде.
Разумеется, начинаю расспрашивать дачника, в чем секрет таких урожаев. Все-таки не юг. Многие культуры у нас за лето вызревать не успевают. Александр объясняет, что для начала нужно семечко от тыквы с геном гигантизма и хорошей «родословной».
— Сейчас у меня на участке растут пять тыкв. Но на рассаду я сажал штук пятнадцать. Потом отобрал из них десять самых сильных ростков — высаживал в огород по две тыквы рядом. Одну из каждой пары, которая была послабее, я потом убрал.
— Работа над урожаем следующего года начинается с осени?
— Весной. Осенью я просто собрал из тыкв семена, промыл их, высушил, упаковал в вакуумные пакеты и положил в холодильник. Идеальная температура: +15. Семена должны всегда быть сухими.
В апреле Чусов высеивает дома в горшочках семена, две недели они растут под лампами. Тем временем молодой человек готовит в огороде место для посадки. Под будущей тыквой нужно проложить змейкой согревающий кабель, а сверху возвести временную теплицу. Уже к концу мая Александр этот «навес» убирает. Все просчитано.
— Чтобы получить большой плод, мне нужно заложить на рост тыквы хотя бы 90 дней. То есть, в начале лета она должна опылиться, а к середине сентября набрать максимальную массу. Дальше у нас в Подмосковье могут быть заморозки. Так что именно обогрев земли в апреле-мае дает возможность выдерживать все эти сроки.
ЛУКОВИЦА — НА 3 КИЛО, ОГУРЕЦ — НА 5.
А еще в этом году Александр Чусов впервые попробовал сажать и другие виды гигантских овощей и прочих растений. И тоже добился успеха. У калитки я чуть не упал от шока, увидев огромный арбузище. Никогда таких не встречал.
— 66 килограммов, — скромно улыбается Чусов. — И уверен, что даже для Подмосковья это не предельный вес.
Для фотографий в газету Александр позирует с гигантской луковицей на 3,1 кило (еще один национальный рекорд). Рядом набирает массу свекла, в которой уже сейчас около 15 кг.
— Вон там у меня гигантский подсолнух, — машет Чусов рукой вглубь участка. — Он вырос в высоту до 3,5 метров, а должен был быть больше 5. Репу вытащил в начале июля — 3,6 кг. Огурец вырос до 4,8 кг. Я доволен. А вот морковь не задалась.
Когда Александр мне все это рассказывает, пытаюсь представить, сколько разносолов из всего этого можно сделать. Не могу поверить, что тыква не идет на кашу, а свекла не станет борщом.
— Бывает, что на выставках и телепрограммах меня угощают блюдами, сделанными из моей тыквы. Я не отказываюсь. Но сам я ничего из них не готовлю. Мне это неинтересно.
— Но хотя бы 5-килограммовый огурец был съеден? — не унимаюсь я.
— Вообще-то в состоянии спелости огурец становится невкусным. Он уже перезрелый. Так что мой чудо-огурец на семена пойдет!
КСТАТИ.
Из чего же сделаны наши гиганты.
В соцсетях многие скептики не верят, что все эти гигантские овощи — натурпродукт. Как говорится, без химии и ГМО. При этом Александр Чусов честно признается, что на конкурсах, в том числе мировых, на нитраты суперплоды никто не проверяет.
— Обыватели просто не совсем понимают, как это устроено. Лично я пользуюсь только минеральными удобрениями. Некоторые пишут, что большие тыквы — напичканные нитратами. Но дело в том, что если я свою тыкву перекормлю азотом, она начнет болеть, лопнет и сгниет. Секрет не том, что я ее переудобрил, а в том, что я соблюдаю правильный баланс минеральных веществ, которые получает растение. Так что никакого чуда. Только опыт.