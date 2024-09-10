Ученые предупредили о резком изменении климата на Земле
С резким усилением климатических катаклизмов столкнутся к 2040 году около 70% населения Земли.
С резким усилением климатических катаклизмов столкнутся к 2040 году около 70% населения Земли.
К такому выводу пришла группа ученых из Центра международных климатических исследований CICERO при поддержке специалистов из Университета Рединга в США, проведя соответствующие исследования с использованием больших климатических моделей.
Согласно информации, опубликованной в журнале Nature Geoscience (NatGeo), в ближайшие 20 лет в тропических и субтропических регионах существенно поднимутся средние температуры.
По данным исследователей, быстрые изменения климата увеличивают риск беспрецедентных условий и стихийных бедствий — от сильных волн тепла до большого количества осадков и, как следствие, наводнений. Все это, по их мнению, может нанести урон здоровью людей и скота, инфраструктуре, жилым домам и экологии.
Ученые заявили, что при наилучшем сценарии, который подразумевает значительное сокращение парниковых выбросов, опасные погодные условия затронут 1,5 миллиарда человек, или 20% населения Земли.
Ранее ученые предупредили о явлении в Тихом океане, которое может оказать существенное влияние на погоду во всем мире.
По словам специалистов, в ближайшие месяцы может начать развитие явление Ла-Нинья. Ученые заявляют, что охлаждение экваториальных вод Тихого океана может оказывать влияние на погоду за тысячи миль от места явления. К возможным последствиям специалисты относят продолжение активного сезона ураганов в Атлантике.