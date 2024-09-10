Синоптики обещают британцам холодную осень
Арктический воздух принесет в страну дожди.
Арктический воздух принесет в страну дожди.
Лето подходит к концу, и рекордная жара уже начинает спадать в некоторых уголках планеты. Например, жители Великобритании, возможно, скоро будут скучать по жаркому лету: с севера на страну надвигается арктический фронт.
На выходных во многих местах Великобритании уже прошел проливной дождь, а столбик термометра уверенно пополз вниз. Как пишет The Guardian, в четверг через страну пройдет разреженный воздух с севера, который принесет за собой еще больше дождей.
Национальная метеорологическая служба предупреждает, что в некоторых районах по ночам даже возможны заморозки — к понедельнику средняя температура ночью упадет до семи градусов. Синоптики также просят граждан следить за новыми сообщениями: неделю назад Уэльс был застигнут врасплох паводками, а на юго-востоке острова за сутки выпала половина месячной нормы осадков.
К концу недели воздух станет еще холоднее — как уверяют метеорологи, к выходным распогодится и выглянет солнце, но сильно теплее от этого не станет.
А вот в Красноярске уже в начале октября выпадет снег — к ноябрю там ожидают морозы до −37 градусов.