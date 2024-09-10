Защита деревьев. Простые средства от муравьев, которые работают безотказно
Это самые дешевые методы борьбы с вредителями на плодовых деревьях.
Это самые дешевые методы борьбы с вредителями на плодовых деревьях.
Муравьи — частая проблема дачников. И главная задача — не пустить насекомых на деревья, иначе муравьи могут их уничтожить. Способов борьбы с этими членистоногими существует огромное количество, но садовод Светлана Краснолуцкая нашла те, которые работают безотказно.
Это обычный мелок от тараканов, который служит непроходимым барьером для вредителей. В магазине можно купить любой мелок, они все действуют одинаково.
Но перед тем, как обрабатывать дерево, на ствол следует надеть пояс из разорванной картонной коробки и завязать его потуже. И только на картон стоит наносить мелок.
В итоге на дерево не проползут не только муравьи, но гусеницы и другие насекомые.
Дождь, конечно, будет смывать средство со временем, поэтому повторяйте процедуру один раз в неделю, тогда эффект будет стопроцентным.
Кроме того, дерево от муравьев можно защитить с помощью ловчего пояса из синтепона, который закрепляется на штамбе всего за пару минут. Старые подушки, одеяла или куртки станут источником барьера.
Вам понадобится достаточно синтепона, чтобы обернуть ствол каждого дерева слоем не менее 5 см. Аккуратно обвяжите дерево шпагатом, не затягивая его слишком сильно, чтобы не повредить кору. Затем распушите синтепон, слой должен получиться пушистым и широким.
Муравьи, сталкиваясь с этой преградой, просто запутаются и не смогут преодолеть ее. При этом синтепон не требует никакой дополнительной обработки, он долговечен, не гниет, быстро сохнет и не повреждает дерево.
В итоге, обвязав все деревья в саду синтепоном, вы можете быть уверены, что вредители не смогут добраться до вашей любимой вишни или яблони. А это значит, что вы защитите свой сад от массового размножения тли уже с ранней весны, летом и осенью.