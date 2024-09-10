Как вырастить сельдерей в открытом грунте или в домашних условиях

- корневой;
- листовой;
- черешковый.
У каждого вида есть определенные особенности, которые необходимо учитывать при посадке и уходе.
1. Сроки созревания. «Корневому сельдерею от посева до сбора урожая нужно для развития 140—190 дней, черешковому — 100—150 дней, листовому — 90—110 дней», — рассказывает Алена Волкова, кандидат биологических наук, автор книг про сад и огород: «Сад в природном стиле», «Тыква», «Перец», «Сорняки под контролем», «Своя зелень», «Огород в контейнерах», «#Аленин сад», создатель ютуб-канала «Аленин сад».
2. Сроки посадки. На рассаду корневой сельдерей сажают в последних числах января или в феврале. Листовой и черешковый вид советуем сажать во второй декаде февраля и до конца марта.
«Из-за длительного периода созревания, посев на рассаду корневого и черешкового сельдерея нужно делать очень рано, примерно за полгода до предполагаемого сбора урожая. Поэтому обычно на рассаду его сеют в течение февраля, а в открытый грунт сразу, как только сойдет снег или под зиму. От посева до появления всхода проходит от 2 до 3 недель, что тоже нужно включить в расчет сроков посева», — советует эксперт Алена Волкова.
3. Особенности выращивания. Для всех трех разновидностей сельдерея предпочтительно выбирать питательный и рыхлый грунт. Пряная культура любит солнечные места для посадки, особенно это важно для корневого и черешкового видов. Листовой сельдерей можно вырастить и в полутени, потому что его листья приобретают еще более насыщенный пикантный запах.
Как выбрать семена сельдерея для выращивания
Одним из важных решений, которое необходимо принять перед посадкой овоща, считается выбор правильного посевного материала. Различные сорта сельдерея имеют свои требования к выращиванию, поэтому важно тщательно изучить доступные варианты, чтобы найти те, которые соответствуют климатическим особенностям региона страны.
1. Всхожесть. Из-за высокого содержания эфирных масел семена сельдерея медленно прорастают (особенно корневой вида). Поэтому даже посевной материал первого класса всходит с вероятностью 75—80%. Стоит обращать внимание на сроки изготовления и выбирать только свежие семена, потому что их всхожесть сохраняется всего лишь 2—3 года.
2. Хранение. Лучше всего семенам овоща находиться в сухих помещениях. А также нежелательно оставлять их при низкой температуре.
3. Климатические особенности. Вегетационный период в северных регионах непродолжительный, поэтому нужно выбирать сорта с более коротким периодом созревания. Для южных территорий с длинным световым днем можно остановить свой выбор на сортах с более длительным периодом вегетации.
Когда нужно сажать сельдерей
Посев семян на рассаду необходимо проводить как минимум за 6—8 недель до последних весенних заморозков. Корневой сельдерей сажают на рассаду с 20 января по 10 марта. Листовой и черешковый — с 10—15 февраля по 10—20 марта.
На Урале и в Сибири лучше сажать в начале марта. В южных регионах семена сеют уже в конце января. На открытый участок рассаду корневого сельдерея высаживают во второй декаде апреля. Черешковые и листовые сорта — в середине мая.
Как вырастить рассаду черешкового и корневого сельдерея
Чтобы получить богатый урожай этого популярного овоща, необходимо знать точный процесс посадки и ухода за культурой.
Следуя приведенной ниже пошаговой инструкции, можно благополучно вырастить здоровую рассаду сельдерея.
В связи с тем что посевной материал овоща содержит большое количество эфирных масел, его нужно заранее подготовить. Существует несколько способов для улучшения прорастания и обеззараживания:
- Замочить семена в горячей воде (не более +60…+65 °C) на один день. Важно не забывать менять жидкость каждые несколько часов, а затем опять добавлять горячую.
- Залить раствором из перекиси водорода и воды (в соотношении 2 капли на 1 стакан воды). Подождать 30 минут и выложить зернышки на бумагу. Далее нужно ждать, когда семена станут сухими при комнатной температуре.
- Подготовить жидкость из марганцовки и воды. Смешать 1 г порошка с 1 л воды. Оставить семена в растворе на 40—50 минут. Затем высушить при комнатной температуре.
2. Подготовка емкостей для рассады
Для посадки семян можно использовать пластиковые контейнеры, кассеты или ящики для рассады, биоразлагаемые торфяные горшки, поддоны с ячейками. Рекомендуем создать в емкостях дренажные отверстия, так лишняя жидкость не будет скапливаться в почве. Примерная высота контейнеров — 7—15 см.
Грунт можно использовать универсальный или для рассады овощей, обычно он продается в специализированных магазинах. А также подходит смесь из компоста, торфа и песка.
Готовый грунт нужно добавить в емкость и оставить пространство до края примерно 1,5—2 см. Ладонью уплотнить поверхность и хорошо увлажнить почву. Затем посеять семена рядами с расстоянием 2,5—3 см между друг другом, не засыпая сверху землей. После этого накрыть контейнер пищевой пленкой или прозрачным пакетом и сделать несколько отверстий, чтобы была вентиляция.
После посадки семян начинается новый этап — забота о растущем растении. Чтобы вырастить здоровые посадки и наслаждаться свежей зеленью, необходимо обеспечить рассаде оптимальные условия для роста и развития.
Увлажнять почву необходимо постоянно (особенно до появления всходов). Рекомендуем поливать аккуратно, чтобы не смыть семена. Лучше использовать пульверизатор, так как он делает мелкое распыление жидкости.
Нельзя допускать застоя воды в земле, иначе есть риск возникновения корневой гнили у саженцев.
Обеспечение достаточного освещения
Сельдерей — светолюбивое растение, поэтому рассаде для роста необходимо освещенное место. Если в комнате не хватает солнечного света, то лучше применять фитолампы (достаточно 12—15 часов в день).
Поддержание температуры и влажности
После посадки рассады пленку с контейнера нужно снимать один раз в день, чтобы не образовалась плесень. Оптимальная температура, при которой прорастают семена, — +20…+25 °C. Рассаду лучше выращивать в теплом помещении.
Когда вырастут первые всходы с несколькими настоящими листочками, пленку можно убрать. Затем оставить ростки открытыми еще на 5—7 дней. После их необходимо переставить в светлое и прохладное место. Температура в помещении должна быть примерно +15 °C.
Когда саженцы достаточно окрепнут (примерно через 1,5—2 месяца), можно проводить процедуру пикировки. Для этого нужно взять пластиковые стаканы (300—400 мл) и сделать на дне небольшие дренажные отверстия. После вынуть рассаду из ящика вместе с землей. Далее надо расформировать землю на части и отделить всходы друг от друга (слабые растения лучше удалить).
Затем каждый росток необходимо пересадить в заранее приготовленные емкости, при этом добавив немного грунта. Рекомендуем саженец при пикировке не углублять в почву, так как земля должна доходить до точки роста. После проведения процедуры сельдерей надо умеренно полить.
Подготовить рассаду к уличным условиям можно за 14—16 дней до посадки в открытый грунт. Для этого саженцы нужно оставлять в прохладном месте (балкон или закрытая терраса) на 1,5—2 часа, постепенно увеличивая время пребывания на несколько часов (днем температура должна быть не выше +15 °C, ночью — +10…+12 °C).
Правила пересадки рассады сельдерея в открытый грунт
В этом разделе рассмотрим пошаговую инструкцию посадки, сроки и советы по пересадке ростков на открытый участок.
1. Подготовка почвы. Обычно грунт готовят заранее. «Советую грядку для сельдерея готовить очень тщательно. Осенью внести калийные и фосфорные удобрения, а весной лучше всего внести компост или перегной (60—80 кг на 10 кв. м)», — рекомендует эксперт Алена Волкова.
2. Схема посадки. Сажать листовой вид нужно на расстоянии между растениям около 15—20 см. У корневого вида дистанция между рядами составляет примерно 50—55 см, а в ряду — 40 см. Дистанция между растениями при посадке черешкового вида — 20—25 см.
При посадке заглублять саженцы не надо, лучше оставить их на таком же уровне, как они росли в емкостях.
Уход за сельдереем после пересадки
Несмотря на то что на стадии рассады все виды сельдерея могут активно расти в одном контейнере, при пересадке в открытый грунт требования к уходу за каждым сортом становятся индивидуальными.
«Чтобы у сельдерея формировался круглый корнеплод, нужно периодически удалять старые листья полностью и отгребать почву от верхней части», — рассказала эксперт Алена Волкова.
Почва листового сельдерея должна быть всегда увлажненной. Грунт можно засыпать мульчей (сеном или соломой), чтобы вода не испарялась быстро.
С черешковым сельдереем дела обстоят сложнее. Нужно тщательно следить за землей, потому что из-за недостатка влаги плод может потрескаться или стать горькими и твердым. Если же будет застой воды в корневой системе, то есть риск гибели растения.
Корневой сельдерей необходимо умеренно поливать, как и другие виды, в первой половине лета, то есть чтобы грунт был слегка увлажненным. Во второй половине лета можно делать это реже, достаточно один раз в 7 дней.
Листовой вид. Если в почву были заранее добавлены удобрения, то добавлять подкормки не нужно. Но если в грунте мало органики, то можно через 14 дней после посадки рассады сделать раствор коровяка и воды в соотношении 1: 10. А также можно купить уже готовое органическое удобрение в магазине и через 30 дней повторить процедуру.
Корневой вид. Удобрениями насыщают почву еще весной перед посадкой. Готовят подкормку в расчете на 1 кв. м из 4 кг перегноя и 1 столовой ложки смеси аммиачной селитры, калийной соли и суперфосфата. После рассыпают по участку и равномерно разравнивают граблями.
Черешковый вид. Для этого сельдерея вносят любое органическое удобрение или раствор из коровяка и воды (в соотношении 1: 10) через две недели после посадки саженцев. Через 20—25 дней рекомендуем добавить комплексные минеральные удобрения, например нитрофоску.
Защита от болезней и вредителей
«Сельдерей уже в процессе эволюции выработал все механизмы защиты от насекомых-вредителей. Сильный аромат листьев отпугивает всех. Различными болезнями сельдерей поражается очень редко», — рассказала эксперт Алена Волкова.
Корневой сельдерей начинают выкапывать уже в августе. Однако делать это нужно выборочно, сначала убирают небольшие корнеплоды. После этого освободится пространство, поэтому другие растения наберут еще больше массы.
Зелень листового сорта собирают примерно в середине лета по несколько веток с каждого овоща.
Сбор урожая черешкового вида начинается в конце августа. От растения отламывают самые крупные черешки. Тем временем оставшиеся побеги растут еще больше. Основной сбор урожая происходит в сентябре, когда овощ выкапывают вместе с корнем.
«Сельдерей — холодостойкое растение, всходы могут выдерживать заморозки до −5°C, взрослые растения до −10 °C. Поэтому с уборкой осенью можно не спешить, удлиняя срок вегетации этого ароматного растения», — уточняет Алена Волкова.
Перед тем как отправить овощи на хранение, им необходимо обрезать ботву, оставляя около 2—2,5 см черешков. Затем оставить сушиться на солнце или в сарае в течение нескольких часов.
Особенности выращивания листового сельдерея на подоконнике в домашних условиях
«Эту пряную культуру можно выращивать на подоконнике. Обычно для этого используют прошлогодние корнеплоды, которые можно просто поместить в любой влажный грунт (опилки, вата, вермикулит) или посадить в почву. Очень быстро начинают отрастать листья, которые можно использовать. Советую посеять или выкопать осенью в саду листовой сорт сельдерея и выращивать его на подоконнике всю зиму. Уход самый обычный — своевременные поливы и регулярные подкормки. Если подоконник выходит не на юг, то зимой, вероятно, понадобится подсветка», — рассказывает Алена Волкова.
Как правильно хранить сельдерей
В зависимости от разновидности овоща меняются условия хранения. Корневой сельдерей собирают в ящики и засыпают песком, оставляя его в погребе или каком-либо другом холодном помещении. Благоприятная температура хранения — не более +4 °C.
Листовой вид можно оставить в холодильнике, предварительно опустив в банку, наполненную водой. Еще можно сложить в морозилку или засушить.
Черешковый сельдерей может находиться в холодильнике около 14 дней. Если выкопать куст полностью, то он хранится несколько месяцев в ящиках с песком в подвале. Еще один способ сохранить свежесть сельдерея — нарезать черешки и положить в морозилку.
Чек-лист для садовода: как правильно выращивать сельдерей
Подводя итоги, выделим самые важные моменты, на которые стоит обращать внимание, прежде чем сажать растение на своем участке:
1. Сельдерей имеет три основные разновидности. Для каждого вида есть свои условия посадки, ухода, хранения и сбора. Важно тщательно изучить доступные варианты, чтобы найти те сорта, которые соответствуют климатическим особенностям региона страны.
2. Прежде чем сажать семена, необходимо тщательно их обработать в растворах, чтобы убрать эфирное масло.
3. Рекомендуем уделить внимание подготовке грунта. Желательно заранее до посадки внести органические удобрения.
4. Сельдерею требуется регулярный полив и освещение не менее 12 часов в сутки.
5. Ароматную культуру можно выращивать на подоконнике. Рекомендуем посеять или выкопать листовой сорт сельдерея и выращивать его на подоконнике всю зиму.
6. Хранить овощ можно как в свежем виде (корнеплоды), так и замороженном.
Эксперт: Алена Волкова, кандидат биологических наук, автор книг про сад и огород: «Сад в природном стиле», «Тыква», «Перец», «Сорняки под контролем», «Своя зелень», «Огород в контейнерах», «#Аленин сад», создатель ютуб-канала «Аленин сад»