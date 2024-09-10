Погубите! Не обрезайте эти растения в сентябре, иначе не переживут зиму
Речь идет о плетистых розах, древовидных пионах и других.
Речь идет о плетистых розах, древовидных пионах и других.
В сентябре большинство дачников уже собрали урожай, и самое время подготовить огород к зимним холодам. Есть растения, которые обязательно надо обрезать, иначе они перемерзнут и не проснутся весной. Но есть и те, которые ни в коем случае нельзя трогать, это их только погубит.
Садовод Светлана Бреева не советует проводить обрезку гейхер, так как их это только ослабит. Но если все-таки вы про это не знали и уже поработали с растениями, то в этом случае следует срочно замульчировать их землей.
Обрезанная гейхера весной тяжело восстанавливается, и так как у растения нет сил, то оно часто погибает.
Не трогайте бадан. Максимум — удалите засохшие листья, но все остальное оставьте как есть. Это вечнозеленое растение, его накроет снег, а весной оно проснется и сразу зацветет.
Пахизандру нельзя обрезать. Это растение можно сажать в тени. Ее считают родственницей вечнозеленого дерева самшита. Листья пахизандры живут три года, а потом обновляются сами. Зимостойкое, выносливое, идеально подходит для посадок в средней полосе России.
Осенняя обрезка ослабляет и лаванду. Поэтому если вы хотите, чтобы растение вышло из зимы здоровым и сильным — не трогайте его осенью. Замульчируйте кусты компостом по кругу, некоторые сорта можно укрыть на зиму, но чаще всего огородники и это не делают.
Дельфиниум также негативно воспринимает обрезку осенью. Вы можете срезать цветоносы, но не трогайте листья и стебли. Не забудьте подсыпать садовой землей.
Следующее растение, которое уходит на зимовку зеленым — гвоздика почвопокровная. Весной растение на базе старой листвы начнет выпускать новые побеги и цветоносы.
Обрезать не следует и древовидные пионы. Со временем растение превращается в кустарник, поэтому его побеги трогать не стоит. Пригните его к земле на зиму, а далее растение накроет снег, и оно переживет стойкие морозы.
Не трогайте и плетистые розы. Растения цветут один раз в сезон на побегах текущего года, поэтому ветки оставляем такими, какие они есть. Засохшие и поломанные побеги убирайте весной.