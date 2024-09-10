Вносим в приствольный круг. Как увеличить урожай плодовых деревьев осенью
Выкапываем канавки и вносим полезные вещества. Растения скажут спасибо.
Выкапываем канавки и вносим полезные вещества. Растения скажут спасибо.
Существует деревенский способ того, как быстро и эффективно увеличить урожай любых плодовых деревьев осенью. Садовод Светлана Городецкая постоянно его практикует, так как он работает быстро.
Для этого наш эксперт роет небольшие канавки вокруг деревьев на штык лопаты, отступая от ствола примерно 50 см. Далее, как в компостную кучу, накладывает туда органику. Подойдет трава, ботва от растений, кожура от картофеля, от арбуза, фрукты и овощи.
Как только ямка заполняется, компост следует пролить фунгицидами, которыми вы постоянно пользуетесь, согласно инструкции. Это защитит деревья от болезней и вредителей. Далее стоит залить его водой и присыпать землей.
Получится чистый гумус, который перегниет и пропитает землю полезными элементами. В итоге урожай пойдет как на дрожжах.
Есть и второй вариант удобрения. Также выкапываете канавки, закладываете туда перегной, перепревший навоз и торф. А далее — по три стакана калимагнезии и суперфосфата на деревья и по одному стакану на куст.
Под косточковые деревья можно также добавить кальций. Идеально подойдет молотая скорлупа от яиц.