Народные приметы на 12 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 12 сентября чтят память святителя Александра Свирского — «тайнозрителя Святой Троицы». Получивший от Бога дар прозрения и исцеления, он совершил монашеский подвиг. Также в этот день вспоминают новгородского князя и полководца Александра Невского, одержавшего победу в Невской битве 1240 года и Ледовом побоище на Чудском озере в 1242 году.
На Руси считали, что, если вечером 12 сентября простоит хорошая погода, а вечером на небе будет много звезд — осень предстоит теплая и сухая. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.
По обычаю 12 сентября нужно собираться с близкими и друзьями, чтобы провести совместную трапезу. О том, что еще можно делать 12 сентября, читайте ниже.
12 сентября категорически нельзя сплетничать и попусту говорить, иначе можно навлечь беду. От чего еще стоит отказаться в этот день?