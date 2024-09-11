11:27 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 12 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 12 сентября называется Александр Сытник. На Руси в этот день созывали всех близких и знакомых на застолья, варили ячменную кашу, пекли караваи и пироги. Такое пиршество обусловлено концом однодневного поста, установленного в праздник Усекновения главы предшественника Иисуса Иоанна Крестителя.

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Источник: Агентство «Москва»

Православные верующие 12 сентября чтят память святителя Александра Свирского — «тайнозрителя Святой Троицы». Получивший от Бога дар прозрения и исцеления, он совершил монашеский подвиг. Также в этот день вспоминают новгородского князя и полководца Александра Невского, одержавшего победу в Невской битве 1240 года и Ледовом побоище на Чудском озере в 1242 году.

Приметы погоды 12 сентября

На Руси считали, что, если вечером 12 сентября простоит хорошая погода, а вечером на небе будет много звезд — осень предстоит теплая и сухая. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.

  • Если пчелы к этому дню начали запечатывать улей — зима будет ранняя.
  • Птицы кружат в небе и не улетают на юг — осень будет теплая.
  • В ночь будет сильный звездопад — следующий год будет неурожайным.
  • На закате солнце будет красным — ожидайте хорошую погоду.
  • Заметите паутину на растениях — погода в ближайшие дни будет теплая.

Что можно делать 12 сентября

По обычаю 12 сентября нужно собираться с близкими и друзьями, чтобы провести совместную трапезу. О том, что еще можно делать 12 сентября, читайте ниже.

  • На Руси верили, что, родители, грезящие о наследнике, в этот день могут помолиться о рождении мальчика святителю Александру.
  • 12 сентября — идеальное время для того, чтобы убрать дом и пригласить гостей. Главное в этом деле не перестараться, ведь излишние стремление к чистоте, по мнению экспертов, вызывает стресс.
  • Считается, что этот день отлично подойдет для заключения браков и организации свиданий. Также «вторую половинку» 12 сентября можно пригласить в какое-нибудь романтичное место, чтобы сделать предложение руки и сердца.

Что запрещено делать 12 сентября

12 сентября категорически нельзя сплетничать и попусту говорить, иначе можно навлечь беду. От чего еще стоит отказаться в этот день?

  • Считается, что этот день не подходит для покупки одежды, так как в ближайшее время все купленные наряды могут прийти в негодность. Если же воздержаться от трат не удается вопреки предупреждениям, возможно, у вас шопоголизм.
  • Будьте внимательны и не рассыпьте в этот день соль. Предки верили, что это может привести к сильной ссоре с любимым человеком.
  • Нельзя 12 сентября приносить котенка в дом, иначе вместе с ним занесете проблемы и несчастья.
  • В этот день не рекомендуется перестилать постель, в противном случае всю ночь будут мучать кошмары, даже несмотря на то, что с возрастом они практически исчезают из сновидений.
  • Нельзя в этот день делать стрижку, иначе можно разочароваться в жизненной сфере, имеющей особое значение.

Кристина Корчанова

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