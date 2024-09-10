Южную Калифорнию охватили пожары. Фото
Жители массово покидают свои дома.
Жители массово покидают свои дома.
В последние годы в Сан Бернардино активно перебираются жители штата: здесь тише и спокойнее, а недвижимость стоит дешевле. Но у жизни здесь есть и обратная сторона: во время пожара тут гораздо опаснее.
63-летняя Хелен Форман, живущая на лесистом склоне, рассказала Нью-Йорк Таймс, что она надеялась провести здесь пенсию: тщательно выбирала место, купила домик и облагородила двор.
Но в последние дни вместо того, чтобы смотреть из своего окна на заборчик и цветущие подсолнухи, Хелен наблюдает из окна гостиницы, как стена огня планомерно движется к ее дому. Пожар уже охватил площадь в 93 квадратных километра и угрожает 36 тысячам строений.
Население районов в глубине Калифорнии — Сан-Бернардино и Риверсайда — за последние годы выросло вчетверо. Оно и понятно — дом здесь стоит примерно вдвое дешевле, чем в Лос-Анджелесе: около 534 тысяч долларов. Но гражданская и противопожарная инфраструктура не успевает гнаться за людьми — к тому же, вдали от берега Калифорния всегда была засушливее.
Проблемы касаются не только пожаров. Полтора года назад Хелен отдыхала в отеле зимой, в то время как рекордный снегопад замел Сан-Бернардино и оборвал провода, оставив жителей в ловушке и без электричества на много дней. Как сообщали газеты, из-за того случая погибло 13 человек.
Как ни странно, отчасти именно этот снегопад (и последовавший за ним ураган) «виновен» в текущем пожаре. Обилие воды, напитавшей почву, привело к бурному росту растений — а затем под невероятно жарким солнцем этого лета растительность высохла и превратилась в идеальное топливо для огня. Традиционно зеленые горы Сан-Бернардино оказались особенно опасны.
В понедельник в округе закрылись все школы, а 11 тысяч жителей попросили эвакуироваться. Небо затянуто дымом, а запах гари чувствуется за 80 километров.
На данный момент пожар удалось взять под контроль всего на 3% — мешают сложный рельеф и продолжающаяся жара. Впрочем, синоптики обещают, что уже в ближайшие дни штат ожидает похолодание. Это поможет пожарным сдерживать огонь на текущей территории возгорания, но леса еще продолжат гореть некоторое время.
Впрочем, жители района смотрят на происходящее оптимистично. Многие ответили нью-Йорк Таймс, что, конечно, риск потерять дом из-за пожара их тревожит, но даже это не такая высокая цена за возможность вырваться из суматошного мира больших калифорнийских городов.
Тем временем в Греции пожар становится способом разжечь романтическую искру: местная жительница специально устраивает их, чтобы знакомиться с пожарными.
Георгий Мазуркевич