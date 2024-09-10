Какими растениями закрыть некрасивый забор

Источник: Соцсети блогера mona_cardamona
При выборе растений для этой цели надо учитывать высоту забора, освещенность участка, тип почвы и климатические условия.
Важно также принимать во внимание скорость роста растений и их требования к уходу, чтобы обеспечить быстрое решение проблемы.
Вьющиеся растения часто становятся первым выбором для закрытия заборов — они быстро создают плотное покрытие.
«Клематисы, виноград, плющ и жимолость каприфоль — популярные варианты, каждый со своими преимуществами», — говорит эксперт.
Клематисы предлагают разнообразие цветов и форм цветков, виноград обеспечивает плотное покрытие и меняет цвет листвы осенью, плющ остается вечнозеленым круглый год, а жимолость привлекает своим ароматом и пользой для птиц.
Для более структурированного подхода хорошо подходят кустарники. Быстрорастущие виды — форзиция, спирея или гортензия — могут создать живую изгородь вдоль забора. Вечнозеленые кустарники, например, туя или можжевельник, обеспечивают круглогодичное укрытие и не требуют значительного ухода.
При выборе кустарников эксперт рекомендует учитывать их максимальную высоту и ширину, чтобы они не перерастали забор и не требовали частой обрезки.
Многолетние цветы и травы могут стать отличным дополнением к вьющимся растениям или кустарникам, создавая многоуровневый эффект.
«Высокие многолетники, такие как дельфиниум, мальва или золотарник, могут частично скрыть забор, добавляя цвет и текстуру. Декоративные травы, например, мискантус или перистощетинник, создают динамичный фон и интересно выглядят в течение всего года», — объясняет дизайнер.
Для быстрого решения проблемы можно использовать и однолетние растения. Ипомея, настурция или фасоль с красными цветами способны за один сезон создать плотное покрытие.
Хотя это временное решение, но оно позволяет экспериментировать с различными цветами и текстурами, пока развиваются более долговечные растения.
«При планировании посадок важно учитывать не только эстетический аспект, но и практические соображения», — предупреждает эксперт.
Необходимо обеспечить растениям достаточно места для роста и развития корневой системы. Следует также подумать о методах поддержки для вьющихся растений — это могут быть шпалеры, сетки или проволочные конструкции, прикрепленные к забору.
Если забор деревянный, то нужно следить за тем, чтобы растения не удерживали влагу возле древесины, что может привести к ее гниению.
Комбинирование различных типов растений часто дает наилучший результат, создавая многослойный интересный и динамичный вид. Такой подход превращает забор в привлекательный элемент ландшафта, добавляя глубину и интерес к саду.
«При правильном выборе растений и грамотном планировании посадок можно создать живописный и практически не требующий ухода зеленый экран, который будет радовать глаз в течение многих лет», — заключила Надежда Московенко.