17:37 (мск), источник: Погода Mail

Какими растениями закрыть некрасивый забор

Использование растений для маскировки непривлекательного забора — эффективный способ улучшить эстетику участка и создать более приятную атмосферу в саду. Об этом рассказала доцент кафедры Дизайн среды МХПИ Надежда Московенко.

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Источник: Соцсети блогера mona_cardamona

При выборе растений для этой цели надо учитывать высоту забора, освещенность участка, тип почвы и климатические условия.

Важно также принимать во внимание скорость роста растений и их требования к уходу, чтобы обеспечить быстрое решение проблемы.

Вьющиеся растения часто становятся первым выбором для закрытия заборов — они быстро создают плотное покрытие.

«Клематисы, виноград, плющ и жимолость каприфоль — популярные варианты, каждый со своими преимуществами», — говорит эксперт.

Клематисы предлагают разнообразие цветов и форм цветков, виноград обеспечивает плотное покрытие и меняет цвет листвы осенью, плющ остается вечнозеленым круглый год, а жимолость привлекает своим ароматом и пользой для птиц.

Для более структурированного подхода хорошо подходят кустарники. Быстрорастущие виды — форзиция, спирея или гортензия — могут создать живую изгородь вдоль забора. Вечнозеленые кустарники, например, туя или можжевельник, обеспечивают круглогодичное укрытие и не требуют значительного ухода.

При выборе кустарников эксперт рекомендует учитывать их максимальную высоту и ширину, чтобы они не перерастали забор и не требовали частой обрезки.

Многолетние цветы и травы могут стать отличным дополнением к вьющимся растениям или кустарникам, создавая многоуровневый эффект.

«Высокие многолетники, такие как дельфиниум, мальва или золотарник, могут частично скрыть забор, добавляя цвет и текстуру. Декоративные травы, например, мискантус или перистощетинник, создают динамичный фон и интересно выглядят в течение всего года», — объясняет дизайнер.

Для быстрого решения проблемы можно использовать и однолетние растения. Ипомея, настурция или фасоль с красными цветами способны за один сезон создать плотное покрытие.

Хотя это временное решение, но оно позволяет экспериментировать с различными цветами и текстурами, пока развиваются более долговечные растения.

«При планировании посадок важно учитывать не только эстетический аспект, но и практические соображения», — предупреждает эксперт.

Необходимо обеспечить растениям достаточно места для роста и развития корневой системы. Следует также подумать о методах поддержки для вьющихся растений — это могут быть шпалеры, сетки или проволочные конструкции, прикрепленные к забору.

Если забор деревянный, то нужно следить за тем, чтобы растения не удерживали влагу возле древесины, что может привести к ее гниению.

Комбинирование различных типов растений часто дает наилучший результат, создавая многослойный интересный и динамичный вид. Такой подход превращает забор в привлекательный элемент ландшафта, добавляя глубину и интерес к саду.

«При правильном выборе растений и грамотном планировании посадок можно создать живописный и практически не требующий ухода зеленый экран, который будет радовать глаз в течение многих лет», — заключила Надежда Московенко.

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