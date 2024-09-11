Вильфанд предупредил о заморозках в Сибирском регионе
Ожидается до минус 5 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра.
Ожидается до минус 5 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра.
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Заморозки прогнозируются в Сибирском федеральном округе. В некоторых регионах пройдут сильные дожди в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях, Алтайском крае с 11 до 13 сентября ожидается до минус 2 градусов ночью, в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии — от минус 2 до минус 5 градусов, в Туве — до минус 3 градусов. На Дальнем Востоке — в Амурской области, Хабаровском крае, Еврейской автономной области — пройдут сильные дожди, будет ветер до 24 м/с, на побережье Охотского моря — до 26 м/с», — рассказал он.
По словам Вильфанда, интенсивные осадки пройдут и на Сахалине, возможно усиление ветра до 22 м/с. В Камчатском крае прогнозируется ливень, порывы ветра на побережье достигнут 23 м/с. Также сильный дождь будет наблюдаться в ближайшие дни на юго-востоке Якутии и в Магаданской области.
Метеоролог добавил, что в Приморье осадков не ожидается, температура составит плюс 20−23 градусов.