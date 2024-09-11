14:19 (мск), источник: ТАСС

Температура в регионах ЦФО будет превышать норму на 6−10 градусов в течение недели

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Температура выше нормы на 6−10 градусов будет держаться до конца недели в центральной части европейской России, днем столбик термометра будет подниматься до 24−30 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«В центре европейской России температура на 6−10 градусов выше нормы везде повсеместно: в Смоленской, Тверской, Ивановской, Костромской, Ярославской, Владимирской, Тульской, Калужской, Белгородской и других областях Центрального федерального округа. Она будет в диапазоне +24−30 градусов до конца этой недели», — сказал он.

Вильфанд добавил, что с 11 по 15 сентября на территории Северо-Западного федерального округа также ожидается аномальное повышение температуры на 7−11 градусов, столбики термометра поднимаются на плюс 22−27 градусов.

«На юге России, в Краснодарском крае тоже в течение недели на 6−8 градусов температура выше нормы, она составит 31−35 градусов. Бархатный сезон еще не наступает, потому что это жаркая погода», — рассказал метеоролог.

Он добавил, что к воскресенью температура воздуха в регионе прогнозируется в районе 26−30 градусов, температура воды составит 24 градуса, что соответствует бархатному сезону.

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