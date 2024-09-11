Синоптик не исключил слабые магнитные бури 11 сентября
Речь идет о магнитных бурях класса G1, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Речь идет о магнитных бурях класса G1, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/ — Вероятность слабых магнитных бурь на Земле в среду не исключена, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сохраняется вероятность слабых магнитных бурь класса G1», — сказал он.
Ранее специалист «Фобоса» Михаил Леус сообщал, что магнитные бури должны были начать свою активность к вечеру вторника. Однако в среду он написал в своем Telegram-канале, что магнитные бури «запаздывают». «Уточненный прогноз на предстоящий дни все же сохраняет высокой вероятность слабых магнитных бурь класса G1 в первой половине сегодняшнего дня. В прогнозе на 12 сентября также ожидаются слабые магнитные бури класса G1, но только в поздние вечерние часы. Более интенсивными до среднего уровня, класса G2, прогнозируются магнитные бури в пятницу, 13 сентября», — пояснил он.