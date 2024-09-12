Народные приметы на 13 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 13 сентября называется Куприянов день и Журавлиное вече. На Руси верили, что в этот день журавли собираются вместе и решают, когда и куда лететь зимовать. Люди же в это число, согласно традиции, начинали сбор очень полезной ягоды — клюквы, которую также называли «журавлиной».
На Руси считали, что, если журавли в этот день будут лететь низко, зима будет теплая. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.
По обычаю 13 сентября нужно собирать клюкву и печь из нее пироги. Такое угощение будет не только вкусным, ведь «журавлиная ягода» крайне полезна для здоровья сердца и сосудов. О том, что еще можно делать 13 сентября, читайте ниже.
13 сентября категорически запрещено устраивать пышные празднества, иначе на долгое время можно навлечь на себя уныние и печаль. От чего еще стоит отказаться в этот день?