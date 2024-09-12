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Народные приметы на 13 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 13 сентября чтят память священномученика Киприана, епископа Карфагенского. Будучи выдающимся римским юристом и искусным латинским богословом, он создал канонические учения о единстве церкви и ее иерархической структуре. За свою веру священномученик Киприан был казнен, а после причтён к числу отцов Единой Церкви.

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В народном календаре 13 сентября называется Куприянов день и Журавлиное вече. На Руси верили, что в этот день журавли собираются вместе и решают, когда и куда лететь зимовать. Люди же в это число, согласно традиции, начинали сбор очень полезной ягоды — клюквы, которую также называли «журавлиной».

Приметы погоды 13 сентября

На Руси считали, что, если журавли в этот день будут лететь низко, зима будет теплая. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.

  • Если клин журавлей пролетит высоко в небе — зима будет ранняя и суровая.
  • Журавли громко курлычут — ожидайте дождь.
  • Увидите в этот день лебедей в небе — скоро выпадет снег.
  • 13 сентября зацветут одуванчики — вся осень будет теплой.
  • Лягушки начали прятаться под водой — в скором времени будет похолодание.

Что можно делать 13 сентября

По обычаю 13 сентября нужно собирать клюкву и печь из нее пироги. Такое угощение будет не только вкусным, ведь «журавлиная ягода» крайне полезна для здоровья сердца и сосудов. О том, что еще можно делать 13 сентября, читайте ниже.

  • На Руси верили, что, если в этот день собрать клюкву в синий мешочек и носить ее с собой в качестве оберега, все невзгоды отступят в сторону.
  • 13 сентября — идеальное время для того, чтобы освободить пространство от злых помыслов, сделав уборку дома. Главное в этом деле не перестараться, ведь излишние стремление к чистоте, по мнению экспертов, вызывает стресс.
  • Считается, что этот день отлично подойдет для восстановления отношений с близкими людьми. Чтобы наладить связь мужа и тещи, можно обратиться к следующим советам.

Что запрещено делать 13 сентября

13 сентября категорически запрещено устраивать пышные празднества, иначе на долгое время можно навлечь на себя уныние и печаль. От чего еще стоит отказаться в этот день?

  • Считается, что этот день не подходит для посадки и пересадки растений, так как они попросту не будут расти и скоро завянут.
  • Нельзя 13 сентября оставлять дела незаконченными, в противном случае можно навлечь неприятности.
  • В этот день не рекомендуется принимать подарки от малознакомых людей, потому что с ними они могут передать свои болезни и невзгоды.
  • В Куприянов день нельзя выяснять отношения и ссориться, иначе конфликт долго останется неразрешенным, что негативно скажется на здоровье. Если чувствуете, что назревает ссора, сделайте 5-секундный перерыв, ученые уверяют, что это может помочь успокоиться.

Кристина Корчанова

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