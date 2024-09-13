Народные приметы на 14 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 14 сентября чтят память преподобного Симеона Столпника. Будучи основоположником очень строгой формы аскезы — столпничества, он 47 лет провел в заточении, молясь Господу. Зачастую к Симеону обращались за помощью, тогда он показывал свое чудотворение, исцеляя душевные и телесные болезни.
На Руси считали, что, если утро 14 сентября будет дождливым, то и вся осень простоит ненастная. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.
По обычаю 14 сентября нужно проводить с любимым человеком и членами семьи. Считается, что этот день может положить начало для устройства счастливых и долгих отношения. О том, что еще можно делать в Семенов день, читайте ниже.
14 сентября нельзя подметать дома пол, иначе с мусором можно вымести удачу и достаток. От чего еще стоит отказаться в этот день?