11:02 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 14 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 14 сентября называется Семён-летопроводец или Семенов день. На Руси с этого числа отсчитывали начало «бабьего лета». Считалось, что 14 сентября начинается новый осенний цикл, поэтому лето провожали шумными гуляниями и хороводами у костра.

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Православные верующие 14 сентября чтят память преподобного Симеона Столпника. Будучи основоположником очень строгой формы аскезы — столпничества, он 47 лет провел в заточении, молясь Господу. Зачастую к Симеону обращались за помощью, тогда он показывал свое чудотворение, исцеляя душевные и телесные болезни.

Приметы погоды 14 сентября

На Руси считали, что, если утро 14 сентября будет дождливым, то и вся осень простоит ненастная. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.

  • Если в этот день стоит хорошая погода — зима будет мягкая и теплая.
  • Увидите в этот день журавлей в небе — зима будет ранняя.
  • Много паутины — осень будет ясная, но холодная.
  • 14 сентября будут кусать мухи — в скором времени будет плохая погода.
  • На дорогах будет много грязи — осень простоит холодная.
  • Подует южный ветер — погода в ближайшие дни будет хорошая.

Что можно делать 14 сентября

По обычаю 14 сентября нужно проводить с любимым человеком и членами семьи. Считается, что этот день может положить начало для устройства счастливых и долгих отношения. О том, что еще можно делать в Семенов день, читайте ниже.

  • На Руси верили, что в это число нужно радоваться и веселиться, чтобы привлечь удачу и счастье. Правда, в этом деле важно не перестараться, ведь токсичный позитив может быть опасен.
  • Считается, что этот день хорошо подойдет для переездов, заключения сделок и новых начинаний.
  • 14 сентября — отличное время для проведения свадебной церемонии. Люди верили, что союзы, заключенные в этот день, будут долгими и счастливыми. Да и вообще «бабье лето» назвали лучшим временем для того, чтобы выйти замуж или жениться.

Что запрещено делать 14 сентября

14 сентября нельзя подметать дома пол, иначе с мусором можно вымести удачу и достаток. От чего еще стоит отказаться в этот день?

  • Считается, что этот день нельзя выбрасывать недоеденную еду. Лучше отдать ее нуждающимся, тогда семья будет жить в благополучии и достатке. Если же все-таки пришлось столкнуться с финансовыми проблемами, можно обратиться к следующим способам самопомощи.
  • Нельзя 14 сентября убивать мух и других насекомых, иначе их станет только больше.
  • В это число нельзя ругаться, иначе конфликт сильно скажется на здоровье. Если чувствуете, что назревает ссора, сделайте 5-секундный перерыв, ученые уверяют, что это может помочь успокоиться.
  • Постарайтесь в этот день не сплетничать, в противном случае весь год пройдет в склоках и пересудах.

Кристина Корчанова

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