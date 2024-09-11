Чем подкормить жимолость: выращиваем ягоды молодости

Советы по уходу за жимолостью
У этого растения есть несколько народных названий: гузан, бузан, бесстыдница. Жимолость быстро приспосабливается к новому месту, ее не нужно часто поливать и следить за температурой на улице. Далее расскажем про основные аспекты ухода за жимолостью.
|Место посадки
|Не будет расти на излишне влажной почве. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 1 м. Плохо приживается в низинах, где скапливается дождевая вода. Но не терпит и сильно засушливых участков
|Почва
|Лучше всего растет на плодородной и хорошо увлажненной почве. Подходят черноземы, подзолистые почвы и серые лесные. Кислотность должна быть в пределах 6—7 pH
|Сроки посадки
|Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего огородного сезона, а кусты с открытой корневой системой — в сентябре. Сажают двухлетние растения размером около 40 см
|Подготовка лунок
|Размер ям для жимолости должен соответствовать 40 см по всем параметрам. На дно кладут щебень или черепки для дренажа. Сверху добавляют универсальную питательную смесь, горсть суперфосфата. Поливают все водой
|Саженцы
|Корни не должны быть обрезаны или повреждены. На верхней части куста нужно не менее двух ответвлений. Высота саженца должна быть около 30 см.
Важно выбрать разные сорта жимолости, цветущие в одно время, так как у нее перекрестное опыление
|Посадка
|Куст жимолости располагают в середине лунки, расправляют корни. Основание саженца посыпают землей (не заглубляя). После полива почву досыпают до корневой шейки. Приствольный круг мульчируют опилками
|Рыхление и прополка
|У растения поверхностная корневая система, поэтому вокруг жимолости нужно убирать сорняки. Почву рыхлят очень аккуратно
|Полив
|Это засухоустойчивая ягода начинает сохнуть уже с середины лета. Поливать ее нужно где-то до середины июля. Почва не должна быть залита или пересушена. При среднем увлажнении ягоды будут крупными и сочными, не будут быстро осыпаться. В сухую погоду поливают жимолость один раз в неделю. Сначала увлажняют под кустом, а затем вокруг, чтобы жидкость проникла на 50 см вглубь
|Освещение
|На открытом солнечном пространстве эта ягода может начать горчить, а в тени казаться кислой. Самое хорошее место для жимолости — в полутени (на опушке леса или в роще, где кроны высоких деревьев пропускают рассеянный свет).
Важно: при посадке нужно проверить окружающую территорию на наличие муравьев и тли, так как они могут уничтожить урожай
|Температура
|Зимой укрытый снегом куст морозостойкой жимолости выдержит до –54…–50 °C, весной при цветении — до –7 °C. Есть специальные холодостойкие сорта, выведенные для Сибири и Дальнего Востока. При этом жару и засуху это растение переносит плохо
|Влажность
|Положительно реагирует на влажность воздуха и почвы, но не переносит затопления и переувлажнения
|Закаливание
|Рекомендуется сажать жимолость осенью, чтобы произошла стратификация (закаливание) растения
|Размножение
|Черенками и редко семенами
|Обрезка
|Начинать обрезку нужно с кустов, которым не менее 10 лет. Если обрезать более молодую жимолость, можно случайно убрать часть урожая. Густую крону тоже периодически прореживают
|Обработка от вредителей и болезней
|Жимолость болеет или страдает от вредителей редко. Если же лечение необходимо, можно просто купить нужные фунгициды и инсектициды, а потом применить по инструкции
|Сбор урожая
|Начинается примерно во второй половине июня, но при жаркой погоде может и раньше
«Жимолость прекрасно размножается зеленым черенком. Если хотите увеличить площадь выращивания этой чудесной и полезной ягоды, то дождитесь, когда на кустах она начнет синеть, и нарежьте молодых черенков длиной 10—15 см. На каждом черенке должно быть 2—4 пары почек. Нижние пары листьев нужно удалить, верхние — обрезать наполовину, чтобы уменьшить испаряемость, но оставить возможность для фотосинтеза. Подготовленный черенок укореняем в торф, смешанный с агроперлитом. Пропорции смеси 1:3 (1 часть агроперлита на 3 части торфа). Заглубить нужно как минимум на одну пару почек. Стакан с черенком нужно поставить в парничок, чтобы не испарялась влага, или накрыть прозрачной банкой. Корни у черенков жимолости появляются в течение 3—4 недель», — советует эксперт Оксана Артеменко, автор блога «Сибирский сад».
Источник: Оксана Артеменко
Чем подкармливают жимолость
Для сохранения и улучшения вкуса ягод кусты нужно регулярно подкармливать. Удобрение — процесс внесения полезных веществ для питания и роста растений. Важно помнить, что у растения перед любым удобрением обязательно надо полить землю, чтобы обеспечить растворение и доставку полезных веществ корням.
1. Органические удобрения
Органические соединения для питания растений. Обычно это отмершие части растений, продукты жизнедеятельности животных. Например:
- навоз;
- куриный помет;
- компост;
- перегной;
- зола.
«Если вы сторонник органического земледелия и вам не подходят минеральные удобрения, то используйте органику. Жимолость — одна из немногих культур, которая очень хорошо отзывается на внесение органических подкормок. Компост, биогумус, гуматы, перегной — вот что любит этот кустарник. В начале вегетации вносите побольше перепревших остатков, складывайте вырванные сорняки в изножье куста и увидите, как быстро и мощно он начнет расти», — добавляет эксперт Оксана Артеменко.
Специальные соединения, полученные через механическую или химическую обработку. Могут быть простыми или комплексными. Например:
- сульфат калия;
- суперфосфат;
- мочевина;
- комплексные удобрения (нитроаммофоска, нитрофоска).
Отдельная группа удобрений, которые можно приготовить самостоятельно из простых натуральных ингредиентов. Например:
- луковая шелуха;
- дрожжи;
- настой хлеба.
Рецепт зеленого удобрения: травы (полынь, одуванчик и т. д.) нарвать, нарезать, положить в ведро, залить таким же количеством воды, добавить доломитовую муку (200 г на 10 л), настаивать неделю, периодически помешивая. 1 л такого настоя смешать с 5 частями воды, вносить под кусты.
Химические вещества, ускоряющие рост и развитие растений. Например:
- препарат «НВ-101»;
- «Корневин»;
- «Гетероауксин».
5. Бактериальные удобрения
Это специальные препараты с полезными бактериями. При использовании «Фосфатовита» и «Азовита» жимолость лучше развивается и больше плодоносит.
Первый препарат основан на живых почвенных бактериях. Он помогает растениям получать питательные вещества, например фосфор. Второй — микробиологическое удобрение, обеспечивает жимолость основными элементами (фосфор, калий, азот). Оба средства можно использовать на протяжении всего вегетационного периода, при этом «Азовит» лучше вносить в первой половине лета, а «Фосфатовит» — на протяжении всего срока роста жимолости. Каждый препарат разводят в необходимой для обработки дозе с водой, применяют по инструкции.
Когда лучше подкармливать жимолость
Весенние работы начинают при сходе снега. Жимолость просыпается примерно при +3 °C, а зацветает при +10 °C. Нужно осторожно прорыхлить землю вокруг кустов, чтобы увеличить доступ воздуха к корням.
Далее весной делают санитарную обрезку и подкормку. Перед началом цветения жимолость удобряют второй раз. В июле дают третью подкормку, а последнюю — осенью.
После схода снега для хорошего урожая
Весной, после рыхления земли под кустами, приствольный круг мульчируют компостом или торфом. Эти органические удобрения дадут только что проснувшейся жимолости необходимые питательные вещества для новых почек.
До цветения жимолость удобряют навозом или куриным пометом. Коровяк берут только перепревший, свежий сожжет растение. Куриный помет разбавляют водой (1 часть удобрения на 5 частей воды), после чего настаивают трое суток. Навоз же разбавляют водой в соотношении 1:6, настаивают тоже 3 дня. Важно: такие органические удобрения достаточно вносить один раз в 2 года.
Минеральные удобрения вносят первый раз ранней весной, а второй раз — после сбора урожая летом. Жимолости нужны азотные, калийные и фосфорные удобрения. Вносят их или вместе с органическими, или вместо них.
- фосфорные — по 10 г на 1 кв. м;
- калийные — по 15 г на 1 кв. м;
- мочевина — по 20 г на 1 растение;
- аммиачная селитра — по 30 г на 1 куст.
Вносить удобрения надо очень осторожно, чтобы не навредить цветкам. Удобряют раствором с биогумусом: 1 кг вещества на ведро воды, настаивать 1,5 дня. Поливают под корень (без попадания на листья). Вместо биогумуса можно по инструкции внести калийные или фосфорные удобрения.
Последний раз весной жимолость подкармливают после цветения. Выбирают органические удобрения: коровяк, куриный помет или перегной. Из неорганических удобрений можно взять смесь нитрофоски (16 г) и сернокислого калия (8 г).
Растение не удобряют, так как можно испортить урожай (испортится вкус).
Жимолость закладывает почки для следующего сезона. В качестве подкормки ей нужны азот, калий и фосфор. Советуем также вносить комплексные подкормки. Можно полить кустарник раствором нитроаммофоски (30 г удобрения на 10-литровое ведро воды).
После осенней обрезки можно подкормить жимолость суперфосфатом или сульфатом калия (2 столовые ложки на 1 кв. м) во время рыхления. Второй раз жимолость удобряют «Фертикой осенней»).
При посадке жимолости весной в лунки можно добавлять по горсти золы, чайной ложке нитроаммофоски или по половине чайной ложки мочевины, сульфата калия и суперфосфата.
Общие правила подкормки жимолости
Чтобы удобрение сработало, важно правильно его использовать. Советуем соблюдать несколько правил:
1. Есть два типа подкормки: по листу и под корень.
2. Вносить удобрения лучше вечером в пасмурную погоду, чтобы не допустить ожогов листьев и ускорить действие веществ.
3. Весной подкармливать жимолость нужно после обрезки и прореживания.
4. Обработку по листу делают тщательно со всех сторон куста (под ним, в сторону побегов и на внутренней части).
5. Постоянно удобряют жимолость до середины лета, далее подкормки можно сократить до следующего сезона.
6. Неорганические удобрения вносят под жимолость как в сухом, так и в растворенном виде.
7. Если по условиям понятно, какого именно элемента не хватает жимолости, лучше внести его отдельно, не перегружать растение лишними веществами.
8. Важно знать, как вносить удобрения. Например, мочевину и сульфат калия вносят и в сухом виде и в растворе, а суперфосфат только в сухом (так как он плохо растворяется в воде).
9. После подкормок почву вокруг жимолости мульчируют. Мульча сохранит влагу в почве, защитит нежные корни от температурных перепадов и обогатит грунт полезными веществами.
10. Вместо традиционных подкормок в качестве органических удобрений можно использовать сидераты.
11. Используют только качественные и неиспорченные удобрения. Просроченными подкормками можно сделать только хуже.
Как определить, какой подкормки не хватает жимолости
Часто по внешним признакам можно понять, дефицит какого вещества испытывает растение. Ниже представлена таблица, которая поможет вам определить недостаток.
|Недостаток азота
|Растение становится более хилым и ослабленным
|Недостаток калия
|При грунте с излишней влажностью. Ягоды становятся более пресными, мельчают, а кожица на них грубеет. Возможно осыпание плодов
|Недостаток фосфора
|При излишне кислой почве. Цвет листьев становится синеватым, завязи начинают опадать, из ягод пропадает сладость
Памятка для садовода: как и чем подкармливать жимолость
Повторим основные моменты в выращивании и подкормке жимолости за сезон:
1. Этому растению нужна относительно влажная почва: вредно как большое количество жидкости, так и маленькое.
2. Жимолость холодоустойчива, зимой выдерживает максимально холодные температуры, а цветет при +10 °C.
3. Этому многолетнему кустарнику требуется регулярное рыхление, мульчирование, прополка и обрезка (после 10 лет).
4. Поливать жимолость достаточно один раз в неделю.
5. Лучше всего ягодная культура растет в полутени.
6. Жимолость размножается семенами и черенками.
7. Подкармливают жимолость минеральными, органическими удобрениями, народными средствами. Еще вносят стимуляторы роста и бактериальные удобрения.
8. Органические удобрения, подходящие жимолости: куриный помет, навоз, зола, перегной.
9. Минеральные удобрения для этой ягоды: сульфат калия, суперфосфат, мочевина и комплексные удобрения.
10. Ингредиенты для домашних рецептов: зола, луковая шелуха, дрожжи, трава, хлеб.
11. Вносить удобрения следует весной после схода снега, во время и после цветения, после сбора ягод и после обрезки.
12. Во время плодоношения подкармливать жимолость не нужно.
13. Требуется соблюдать такие правила удобрения, как предварительный полив, правильное разведение, способы внесения (под корень или по листу).
14. Определить недостаток азота, калия и фосфора можно по внешнему виду кустарника.
15. В качестве удобрения можно использовать сидераты.
16. Важно следить за сроком годности подкормок.
Эксперт: Оксана Артеменко, автор блога «Сибирский сад»