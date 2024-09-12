Ураган «Франсин» может затопить Новый Орлеан. Фото
Губернатор Луизианы Джефф Лэндри призвал жителей «задраить люки». Ожидается, что по этому штату США ударит ураган «Франсин».
Губернатор Луизианы Джефф Лэндри призвал жителей «задраить люки». Ожидается, что по этому штату США ударит ураган «Франсин».
Как пишет Associated Press, сейчас «Франсин» продвигается через Мексиканский залив как тропический шторм, но по берегу США непогода ударит как ураган 2-й категории. По прогнозу метеорологов, скорость ветра при его ударе в районе Нового Орлеана составит до 110 миль/ч (49 м/с).
Как сообщает New York Times, в Луизиане в последнее время идут затяжные дожди, а «Франсин» принесет дополнительные 8 дюймов осадков (200 мм) в среднем и до фута (300 мм) в некоторых районах. Больше всего затоплению будут подвержены города Лафейетт, Батон-Руж и Новый Орлеан.
Ожидается, что после удара урагана скорость ветра спадет. Однако осадки, принесенные «Франсин», сохранятся на несколько дней. Под угрозой наводнений окажутся также побережье Техаса, Миссисипи и северные районы Мексики.
Губернатор Луизианы Лэндри объявил в штате режим ЧС. Он сообщил, что ждет аналогичного решения на федеральном уровне от президента Джо Байдена. Вместе с тем Лэндри считает, что штат готов справиться со стихийным бедствием.
«Ураганы для Луизианы не в новинку — они, похоже, любят наш берег, но мы их — не очень», — отметил глава штата.
Ранее мы писали об урагане Эрнесто, который атаковал остров Хаттерас.
Айгуль Сабитова