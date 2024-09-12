15:23 (мск), источник: Погода Mail

Ураган «Франсин» может затопить Новый Орлеан. Фото

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри призвал жителей «задраить люки». Ожидается, что по этому штату США ударит ураган «Франсин».

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Как пишет Associated Press, сейчас «Франсин» продвигается через Мексиканский залив как тропический шторм, но по берегу США непогода ударит как ураган 2-й категории. По прогнозу метеорологов, скорость ветра при его ударе в районе Нового Орлеана составит до 110 миль/ч (49 м/с).

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Как сообщает New York Times, в Луизиане в последнее время идут затяжные дожди, а «Франсин» принесет дополнительные 8 дюймов осадков (200 мм) в среднем и до фута (300 мм) в некоторых районах. Больше всего затоплению будут подвержены города Лафейетт, Батон-Руж и Новый Орлеан.

Ожидается, что после удара урагана скорость ветра спадет. Однако осадки, принесенные «Франсин», сохранятся на несколько дней. Под угрозой наводнений окажутся также побережье Техаса, Миссисипи и северные районы Мексики.

Губернатор Луизианы Лэндри объявил в штате режим ЧС. Он сообщил, что ждет аналогичного решения на федеральном уровне от президента Джо Байдена. Вместе с тем Лэндри считает, что штат готов справиться со стихийным бедствием.

«Ураганы для Луизианы не в новинку — они, похоже, любят наш берег, но мы их — не очень», — отметил глава штата.

Ранее мы писали об урагане Эрнесто, который атаковал остров Хаттерас.

Айгуль Сабитова

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