Как укрывать розы на зиму: надвигающаяся угроза мороза

Когда и в каких регионах России нужно укрывать розы на зиму
Это мероприятие необходимо проводить в зависимости от климатических условий конкретного региона. В одних областях цветы можно укрывать раньше, а в других — позже. Укрывают розы при наступлении устойчивых заморозков в сухую погоду. Ниже представлен список регионов России и указано оптимальное время для этого процесса:
- Северо-Западный регион — конец октября — начало ноября;
- Центральный регион — конец октября;
- Поволжье — середина октября;
- Урал и Сибирь — конец сентября — начало октября;
- южные регионы России — середина ноября;
- северные регионы — конец сентября — начало октября;
- Дальний Восток — конец сентября.
Можно ли не укрывать розы на зиму
Этот вопрос зависит от сорта и климатических условий региона. В южных областях, где зимы мягкие и температура редко опускается ниже −10 °C, можно обойтись без защитного укрытия.
Однако в большинстве регионов России розы нуждаются в эффективной защите от морозов, особенно если это гибридные, штамбовые или плетистые сорта. Розы с тонкими побегами и мелкими листьями более подвержены замерзанию и требуют особого ухода. Укрытие помогает защитить корни и нижние части побегов, сохранить влажность и предотвратить повреждение от перепадов температуры.
Что нужно сделать с розами перед укрытием
«Розы, особенно чайно-гибридные, — яркий представитель растений, которые совершенно не подходят по своей зимостойкости к выращиванию на большей территории России. Тем не менее их активно культивируют практически повсеместно из-за необыкновенной красоты. А чтобы они не вымерзли зимой, применяют специальные укрытия. Но не только это способствует перезимовке роз. Советую готовиться заранее, еще ранней осенью», — отмечает эксперт Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала».
Это важный этап подготовки. Удалите все больные, поврежденные и слабые побеги, чтобы предотвратить развитие болезней. Оставьте только крепкие и здоровые стебли. Кустовые розы рекомендуется обрезать на высоту 30—40 см, плетистые — на 50—70 см.
«Чтобы можно было проще и эффективнее провести укрытие роз, обычно проводят обрезку верхних ⅔ куста. Это мероприятие лучше проводить после опадания листьев. Если они долго держатся на стеблях, проведите по листьям рукой сверху вниз. Уже готовые к опадению листья легко осыпятся, а это значит, что можно аккуратно обрезать стебли», — советует эксперт Даниил Костылев.
Осенью розы нужно подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Эти микроэлементы укрепляют корневую систему и повышают морозостойкость растений. Не рекомендуется использовать азотные удобрения, так как они стимулируют рост побегов, что ослабляет растения перед зимовкой.
«Большое значение имеет подкормка фосфором и калием в начале осени. Удобнее всего розы подкармливать водорастворимым удобрением, например монофосфатом калия. Растворяют одну столовую ложку этого удобрения в лейке и проливают два или три куста роз. Лучше повторить такую подкормку еще через две недели. Удобрение способствует накоплению углеводов в тканях стеблей и корней, что значительно усиливает зимостойкость», — рекомендует Даниил Костылев.
Чтобы избежать заражения роз вредителями, аккуратно удалите опавшие листья вокруг кустов и обработайте растения инсектицидными и фунгицидными препаратами. Особое внимание уделите зоне вокруг корней, потому что там могут скрываться личинки насекомых.
«Осенью проводим профилактическое оздоровление растений от различных инфекций, это поможет перезимовать растениям под укрытиями без риска грибковых заболеваний. Можно использовать современные биологические препараты на основе сенной палочки и триходермы, например “Фитоспорин-АС” и аналогичные средства. Если на розах есть признаки грибных болезней, то как вариант — более радикальная обработка системными фунгицидами. Желательно использовать препараты, которыми можно пролить розы под корень (способ использования указан на упаковке). Дело в том, что большинство системных действующих веществ, попадая внутрь растения, перемещаются в нем только в верхнем направлении. Если вы опрыскаете только листья, то этот препарат вылечит надземную часть растения, но не попадет вниз, к корням. Поэтому лучше обработать растение, пролив его корни», — советует эксперт Даниил Костылев.
Этот процесс помогает сохранить тепло и влагу в почве, что особенно важно в зимний период. Для мульчирования можно использовать торф, перегной, компост или хвойный опад. Слой мульчи должен быть толщиной около 30 см.
Как и чем можно укрыть розы
«Укрытие может быть самым разным, садоводы придумали множество вполне рабочих способов. Здесь принцип в том, чтобы тепло, исходящее зимой от земли, сохраняло небольшую отрицательную температуру в зоне укороченных стеблей. Но при этом желательно не перекрывать полностью доступ воздуха к ним.
Добиваются этого по-разному и используют современные дышащие утепляющие материалы, которые потом засыпаются снегом, картонные ящики и т. д. Самым простым, распространенным и надежным способом считается просто закапывание роз слоем почвы на зиму», — рассказывает эксперт Даниил Костылев.
Этот вид роз имеет длинные побеги, которые необходимо прищипнуть. Затем плети снимают с опор и удаляют листья. Для укрытия используйте лапник или специальный укрывной материал. Побеги аккуратно укладывают на лапник или каркас, закрепляют и накрывают лапником, а затем нетканым материалом.
Растение обрезают на высоту 30—40 см. Для мульчирования можно использовать торф, сухие листья или лапник. Над кустовыми розами устанавливают прочные дуги в виде шалаша и накрывают нетканым материалом, чтобы избежать прямого контакта со снегом и льдом.
Этот вид более подвержен морозам из-за своего строения. Молодые растения пригибают и укрывают лапником или нетканым материалом. Обязательно удаляют больные побеги и листья. Вокруг взрослого растения создают шалаш. Для укрытия обвяжите ствол агроволокном или джутовым мешком, а крону аккуратно накройте нетканым материалом.
Эта цветочная культура имеет разнообразные формы и размеры, поэтому укрытие зависит от конкретного сорта. Обычно гибридные розы обрезают на высоту 30—50 см, затем окучивают землей и накрывают сухими листьями или лапником.
Обычно этот вид более устойчив к морозам, но все же нуждается в укрытии. Их можно обрезать на высоту 50—70 см и укрыть лапником, сухими листьями или агроволокном.
Для этого вида рекомендуем использовать аналогичные методы: обрезку до 25—30 см, мульчирование и укрытие нетканым материалом или лапником.
Растения хорошо зимуют просто под снегом, но лучше укрыть их лапником от сильных холодов.
Когда снимать укрытие с роз весной
Проводите это мероприятие постепенно, чтобы избежать резкого температурного стресса. Следуйте нашим рекомендациям:
- начинайте снимать укрытие в пасмурный день, чтобы избежать солнечных ожогов;
- сначала аккуратно удалите верхний слой укрывного материала, затем через несколько дней снимите основной слой;
- после полного снятия укрытия проверьте кусты на наличие повреждений и обрежьте мертвые или поврежденные части;
- умеренно поливайте розы, чтобы избежать загнивания корней;
- в регионах с поздними заморозками оставляйте укрытие под рукой на случай внезапных похолоданий.
Памятка для садовода: как укрывать розы на зиму
Чтобы эта декоративная культура благополучно перезимовала в холодных климатических условиях, ее необходимо защищать. Далее представлен перечень основных принципов выращивания и укрытия роз:
1. Защитный барьер зависит от климатических условий региона и сорта.
2. Обрезка цветов перед укрытием включает удаление больных, поврежденных и слабых побегов.
3. Подкормка фосфорно-калийными удобрениями укрепляет корневую систему и повышает морозостойкость цветов.
4. Защита роз от вредителей включает удаление опавших листьев и обработку инсектицидами и фунгицидами.
5. Мульчирование помогает сохранить тепло и влагу в почве.
6. Укрытие роз может быть выполнено различными способами, включая закапывание. А также можно использовать разные защитные материалы, например лапник, сухие листья, агроволокно и нетканый материал.
7. Снятие укрытия с роз весной следует проводить постепенно, чтобы избежать резкого температурного стресса.
Автор: Анастасия Калинина
Эксперт: Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала»