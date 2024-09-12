В Союзе дачников Подмосковья рассказали, как подготовить дом к холодному сезону

«Первое — водоснабжение и канализация. Убедитесь, что вы полностью слили воду из всех трубопроводов и резервуаров. Остатки воды могут замёрзнуть и привести к разрыву труб. Для этого откройте все краны и используйте компрессор для выталкивания остаточной воды из системы. Антифриз для сантехники: налейте немного антифриза в унитазы, раковины и сифоны — это предотвратит замерзание воды и повреждение сантехники», — посоветовал эксперт.
Второй момент касается отопления и энергоснабжения, разъяснил Чаплин.
«Если у вас есть котельное оборудование, его следует очистить и законсервировать на зиму. Следуйте инструкциям производителя для правильной подготовки. Перенесите переносные отопительные приборы в тёплое сухое место или накройте их водонепроницаемым материалом, чтобы они не подвергались воздействию влаги и коррозии. Третий шаг — электроснабжение. Отключите основные автоматы и вытащите все вилки из розеток. Это убережёт оборудование от возможных перепадов напряжения и коротких замыканий», — заявил парламентарий.
Также он порекомендовал осмотреть стены, крышу и окна на предмет трещин и щелей.
«Утекание тепла через них может привести к промерзанию здания. Заделайте все обнаруженные проблемные места с помощью герметика. Для дополнительной теплозащиты закройте окна плёнкой или установите утепляющие накладки на двери. Закройте вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха внутрь. Но помните, что некоторое количество вентиляции необходимо для предотвращения образования плесени и конденсата», — добавил Чаплин.
По его словам, летние цветы и декоративные растения следует защитить от мороза с помощью специального укрывного материала.
«Не забудьте также слить воду из садовых шлангов и хранить их в тёплом месте. Закройте все возможные входы для мышей и других мелких животных. Разместите приманки и ловушки, чтобы предотвратить их проникновение. Проверьте, что ваш страховой полис актуален и включает покрытие возможных зимних проблем, таких как повреждения от снега и льда. Сделайте фотографии всех систем и основных элементов дачи в их законсервированном состоянии. Это может быть полезно в случае страховых претензий», — заключил он.
Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов предупредил в беседе с RT, что даже за городом необходимо соблюдать требования к уровню шума.